وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفد هيئة الرعاية الصحية لبحث سبل التعاون المشترك

جامعة الأقصر الأهلية تعزز شراكاتها الصحية: لبحث آلية التأمين الصحي لطلابها
شمس يونس


استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية وفداً من هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر؛ للتهنئة بالعام الأكاديمي الجديد.

 ضم وفد هيئة الرعاية كل من: الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، والدكتور محمد إمام مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، والدكتور محمد حسني مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة نرمين مملوك مدير إدارة الإعلام، والدكتورة مروة درويش مدير إدارة السياحة العلاجية، والدكتورة  ماريان هاني مدير ادارة الدعم المعنوي، والسيد ضياء الدين أحمد محمد مسؤول العلاقات العامة.

ورحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة بوفد هيئة الرعاية، مؤكدة اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس قوة العلاقات بين الجانبين وتؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطن، مشيرة إلى أهمية التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في المجالات البحثية والعلمية.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين؛  بما يسهم في دعم القطاع الصحي بالأقصر، من خلال بحث آلية التأمين الصحي الشامل على طلاب جامعة الأقصر الأهلية و تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بالتعاون مع كلية الطب، وإقامة شراكات تحقق التميز العلمي والبحثي المشترك، وتسهم في استثمار موارد الدولة بالشكل الأمثل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المثمر بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، ويرفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

