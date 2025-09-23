رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفد هيئة الرعاية الصحية لبحث سبل التعاون المشترك



استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية وفداً من هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر؛ للتهنئة بالعام الأكاديمي الجديد.

ضم وفد هيئة الرعاية كل من: الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، والدكتور محمد إمام مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، والدكتور محمد حسني مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة نرمين مملوك مدير إدارة الإعلام، والدكتورة مروة درويش مدير إدارة السياحة العلاجية، والدكتورة ماريان هاني مدير ادارة الدعم المعنوي، والسيد ضياء الدين أحمد محمد مسؤول العلاقات العامة.

ورحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة بوفد هيئة الرعاية، مؤكدة اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس قوة العلاقات بين الجانبين وتؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطن، مشيرة إلى أهمية التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في المجالات البحثية والعلمية.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين؛ بما يسهم في دعم القطاع الصحي بالأقصر، من خلال بحث آلية التأمين الصحي الشامل على طلاب جامعة الأقصر الأهلية و تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بالتعاون مع كلية الطب، وإقامة شراكات تحقق التميز العلمي والبحثي المشترك، وتسهم في استثمار موارد الدولة بالشكل الأمثل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المثمر بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، ويرفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.