الأقصر تتصدر المشهد| مصر ضيف شرف في احتفالات المولد النبوي بإندونيسيا.. صور

من قلب محافظة الأقصر وتحديدًا مركز إسنا انطلق الشيخ حسين البيومي رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي في مصر والعالم الإسلامي، ليقود الوفد المصري الذي شارك كضيف شرف في احتفالات المولد النبوي الشريف بجمهورية إندونيسيا، حيث قوبل بحفاوة رسمية وشعبية عكست مكانة مصر الروحية في قلوب المسلمين حول العالم.

الوفد المصري خطف الأنظار خلال الفعاليات الكبرى التي شهدتها مختلف الولايات الإندونيسية طوال شهر ربيع الأول، حيث ألقى الشيخ البيومي كلمات مؤثرة وأقام لقاءات روحية وصوفية تركت صدى واسعًا بين الآلاف من العلماء والدعاة والجماهير.

وجاءت هذه المشاركة الرفيعة بدعوة خاصة من الشيخ مخلص سونيمان لاتاسي القارئ والمنشد الإندونيسي الشهير وعضو الرابطة العالمية لمجالس الصلاة على النبي ﷺ، والذي أشرف على تنظيم الفعاليات الدينية في أنحاء البلاد.

وتنوعت أجواء الاحتفالات ما بين الندوات والمحاضرات والجلسات الصوفية والابتهالات، التي أعادت إحياء السيرة النبوية الشريفة ورسخت مكانة الصلاة على النبي كمنهج يوحد الأمة ويزكي النفوس.

وفي كلماته، أكد الشيخ حسين البيومي أن "الأقصر قدمت رسالة محبة وسلام من أرض مصر إلى الأمة الإسلامية"، مشددًا على أن مصر ستظل منارة للعلم والوسطية، ومركز إشعاع يصدّر للعالم قيم التسامح والوحدة.