الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
محافظات

اعتماد 20 خريطة حيز عمراني جديدة لنجوع بمركزي إسنا وأرمنت بالأقصر

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

 أعلن المهندس أحمد محمود شحات مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، عن اعتماد عدد 20 خريطة حيز عمراني جديدة لنجوع بمركزي ومدن إسنا وأرمنت.


ياتى ذلك في ضوء جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة العمرانية، ووفقًا للتنسيقات ما بين محافظة الأقصر، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأحوزة العمرانية المعتمدة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتحديد كافة الكتل السكنية لضبط المنظومة العمرانية،

وتضمنت خرائط الحيز العمراني المعتمدة بمركز أرمنت عدد 7 عزب وهي نجع صقر بقرية الرز يقات بحري، وعزبة حسن درويش بقرية الزر يقات بحري، وعزبة السمطة بالحاجر بقرية الرزيقات بحري، وعزبة السمطا بقرية المحاميد بحري، وعزبة الصرب بمنطقة ارمنت الحيط، وعزبة محمد حمدان بقرية الرزيقات، وعزبة الشنابات بقرية السلام.

وتضمنت خرائط الحيز العمراني المعتمدة بمركز إسنا عدد 13 عزبة وهي عزبة أبو بشاري بقرية أصفون، وعزبة ناصر بالنجوع بحري، وعزبة عبيد أبو خليل بقرية أصفون، وعزبة حسن الكلابي بقرية النمسا، وعزبة  النادي بكيمان المطاعنة، وعزبة الجعابيص بقرية الحلة، وعزبة الدكر بجوار أبو زعفة بالنجوع بحري، وعزبة العضايمة غرب بقرية العضايمة، وعزبة علي الطاهر بقرية الحلة، وعزبة محطة الطلمبات بقرية الكلابية، وعزبة محمد محمد غريب بقرية النمسا، ونجع قبلي بقرية الكلابية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

