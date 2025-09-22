اعتماد 20 خريطة حيز عمراني جديدة لنجوع بمركزي إسنا وأرمنت بالأقصر

أعلن المهندس أحمد محمود شحات مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، عن اعتماد عدد 20 خريطة حيز عمراني جديدة لنجوع بمركزي ومدن إسنا وأرمنت.



ياتى ذلك في ضوء جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة العمرانية، ووفقًا للتنسيقات ما بين محافظة الأقصر، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأحوزة العمرانية المعتمدة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتحديد كافة الكتل السكنية لضبط المنظومة العمرانية،

وتضمنت خرائط الحيز العمراني المعتمدة بمركز أرمنت عدد 7 عزب وهي نجع صقر بقرية الرز يقات بحري، وعزبة حسن درويش بقرية الزر يقات بحري، وعزبة السمطة بالحاجر بقرية الرزيقات بحري، وعزبة السمطا بقرية المحاميد بحري، وعزبة الصرب بمنطقة ارمنت الحيط، وعزبة محمد حمدان بقرية الرزيقات، وعزبة الشنابات بقرية السلام.

وتضمنت خرائط الحيز العمراني المعتمدة بمركز إسنا عدد 13 عزبة وهي عزبة أبو بشاري بقرية أصفون، وعزبة ناصر بالنجوع بحري، وعزبة عبيد أبو خليل بقرية أصفون، وعزبة حسن الكلابي بقرية النمسا، وعزبة النادي بكيمان المطاعنة، وعزبة الجعابيص بقرية الحلة، وعزبة الدكر بجوار أبو زعفة بالنجوع بحري، وعزبة العضايمة غرب بقرية العضايمة، وعزبة علي الطاهر بقرية الحلة، وعزبة محطة الطلمبات بقرية الكلابية، وعزبة محمد محمد غريب بقرية النمسا، ونجع قبلي بقرية الكلابية.