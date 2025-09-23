محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب.. صور

افتتح محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، اليوم الثلاثاء ، مدرسة أبو بكر الإبتدائية المشتركة بمركز الطود، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، و هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس عصام الدين شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.



وذكرت المحافظة ،في بيان ، أن المدرسة تضم 16 فصلاً دراسياً (12 فصلاً للمرحلة الابتدائية + 4 فصول لرياض الأطفال)، بطاقة استيعابية تصل إلى 800 طالب، فيما يبلغ عدد الطلاب المقيدين حالياً 300 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و61 برياض الأطفال.



وأوضح البيان أن المدرسة تضم العديد من الخدمات التعليمية والأنشطة، منها ، معمل علوم، مكتبة، معمل كمبيوتر ومصادر معرفة، فصل متعدد الأغراض، ملعب رياضي، غرف إدارية، ومجالات، بالإضافة إلى دورات مياه مجهزة.



كما تم تجهيز المدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال فصل بالدور الأرضي، ودورة مياه مخصصة، ومنحدر للكراسي المتحركة، على مساحة إجمالية تبلغ 1840 متراً مربعاً، بمسطح مبانٍ للدور الواحد يبلغ 398 متراً مربعاً.



وحرص المحافظ ،خلال الافتتاح ، على تهنئة الطلاب والمعلمين بهذا الصرح التعليمي، موضحا أنه تم افتتاح نحو 13 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن المحافظة.