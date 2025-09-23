قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب.. صور

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب
محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب
أ ش أ

افتتح محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، اليوم الثلاثاء ، مدرسة أبو بكر الإبتدائية المشتركة بمركز الطود، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، و هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس عصام الدين شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.


وذكرت المحافظة ،في بيان ، أن المدرسة تضم 16 فصلاً دراسياً (12 فصلاً للمرحلة الابتدائية + 4 فصول لرياض الأطفال)، بطاقة استيعابية تصل إلى 800 طالب، فيما يبلغ عدد الطلاب المقيدين حالياً 300 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و61 برياض الأطفال.


وأوضح البيان أن المدرسة تضم العديد من الخدمات التعليمية والأنشطة، منها ، معمل علوم، مكتبة، معمل كمبيوتر ومصادر معرفة، فصل متعدد الأغراض، ملعب رياضي، غرف إدارية، ومجالات، بالإضافة إلى دورات مياه مجهزة.


كما تم تجهيز المدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال فصل بالدور الأرضي، ودورة مياه مخصصة، ومنحدر للكراسي المتحركة، على مساحة إجمالية تبلغ 1840 متراً مربعاً، بمسطح مبانٍ للدور الواحد يبلغ 398 متراً مربعاً.


وحرص المحافظ ،خلال الافتتاح ، على تهنئة الطلاب والمعلمين بهذا الصرح التعليمي، موضحا أنه تم افتتاح نحو 13 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره مدرسة أبو بكر الإبتدائية المشتركة بمركز الطود الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المهندس عصام الدين شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

بيان وزارة التعليم العالي

وزير التعليم العالي يتواصل مع معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج ويطمئنه على إنهاء إجراءات تعيينه

محافظ بني سويف يُشارك عروسين من الصم والبكم فرحتهما

محافظ بني سويف يُشارك عروسين من الصم والبكم فرحتهما

محافظ شمال سيناء يصدق على فتح فصلين لطلبة الخدمات بالعريش

محافظ شمال سيناء يصدق على فتح فصلين لطلبة الخدمات بالعريش

بالصور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد