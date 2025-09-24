رئيس جامعة الأقصر تشهد حفل استقبال طلاب كلية الفنون الجميلة مع بداية العام الدراسي الجديد



حرصت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، على استقبال طلاب الكلية الفنون في أجواء من البهجة والترحيب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة اعتزازها بانضمام دفعة جديدة من المبدعين والموهوبين إلى أسرة الجامعة.

وخلال الحفل، أكدت رئيس الجامعة أن كلية الفنون تمثل ركيزة أساسية في إثراء الحركة الثقافية والفنية داخل الجامعة والمجتمع، مشيرة إلى حرص الإدارة الجامعية على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز الإبداع وتسهم في اطلاق الطاقات الفنية لدى الطلاب.

كما دعت الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة الفنية والمعارض التي تنظمها الكلية، مؤكدة أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم مواهبهم وصقل قدراتهم بما يؤهلهم للريادة في مجالات الفنون المختلفة.

واختتمت رئيس الجامعة الحفل بجولة تفقدية داخل الكلية اطمأنت خلالها على الاستعدادات اللازمة لبداية الدراسة وانتظام العملية التعليمية.