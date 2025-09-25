قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
الأقصر تستضيف ملتقى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي

الأقصر .. تستضيف ملتقى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي
الأقصر .. تستضيف ملتقى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي
تواصل محافظة الأقصر جهودها لدعم التوظيف والتدريب وريادة الأعمال، من خلال تبني مبادرات ومشروعات تنموية تستهدف توفير فرص عمل للشباب، خاصة فى القطاع الزراعي.

وفى هذا الإطار، شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فعاليات الملتقى الخاص بتعزيز دور الشركات بين القطاعين العام والخاص فى تطوير وخلق فرص عمل بالقطاع الزراعي، والذى نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مصر نيابة عن الحكومة الألمانية.

وأوضح نائب محافظ الأقصر،  أن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر يضع ملف التشغيل على رأس أولوياته، حيث أصدر قرارًا  بإنشاء لجنة للتوظيف تضم كافة الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وتضمن الملتقى جلستين للنقاش حول التنمية الزراعية المستدامة بصعيد مصر، ومتطلبات سوق العمل وأهمية ريادة الأعمال، إلى جانب تكريم خريجي برنامج "فرصة عمل" وشركاء النجاح، وتنظيم جلسات تشبيك ومقابلات توظيف مباشرة بين الشباب والشركات.

وأكد نائب محافظ الأقصر ، أن دعم الشباب لتبني مشروعات زراعية مبتكرة قابلة للتصدير، وتقليل الفاقد، وزيادة الإنتاجية بجودة عالية، يمثل خطوة مهمة نحو خلق فرص تشغيل مستدامة، مشددًا على أن الأقصر تسعى لتغيير مفهوم التوظيف التقليدي، والانفتاح على مصادر متنوعة ومختلفة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.   
                   
حضر الملتقى المهندس محمد نبيل مدير مشروع الرقمية الزراعية وتطوير سلاسل القيمة بالأقصر، وهاميس الجبري مدير إدارة المشروعات والتنمية بشركة "مزارع"، وحسام سليمان مدير المشروعات بشركة "إي يوث" ، كما حضر مديري مديريات التضامن الإجتماعى،  والزراعة،  والعمل ، ومدير فرع تنمية الصعيد بالأقصر.

 يأتي الملتقى في إطار مشروع رقمنة سلاسل القيمة لمحاصيل الخضر، والذي يُنفَّذ في محافظة الأقصر – مركز إسنا، بتمويل من القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعي، ونشر فكر الزراعات التعاقدية، وتطبيق الحلول الرقمية لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي وخلق فرص عمل للشباب.

وتُعد الأقصر من المحافظات الواعدة في الاستثمار الزراعي بفضل ظهيرها الصحراوي الصالح للزراعة، وإنتاجها لمحاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع يتم تصديرها للخارج، إلى جانب وجود مشروعات للتصنيع الزراعي. وتبلغ المساحة المزروعة بالمحافظة نحو 150 ألف فدان.

وشهد الملتقى تكريم 150 من خريجي كلية الزراعة والمهندسين الزراعيين المشاركين في البرامج التدريبية، فضلًا عن تنظيم لقاء تشبيكي جمع بين حديثي التخرج وما يقارب 20 شركة من الشركات العاملة بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

وساهم المشروع في تدريب أكثر من 150 خريجًا ومهندسًا زراعيًا على برامج متخصصة شملت الجوانب المهارية والفنية والإدارية، ودعم أكثر من 1000 مزارع خلال مراحل الإنتاج – وخاصة في محصولي الفلفل والطماطم – مما أسهم في رفع الإنتاجية بنسبة 30% وتحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج.

كما وفر المشروع بالتعاون مع عدد من الشركات أكثر من 50 فرصة عمل للشباب الخريجين ضمن برنامج "فرصة عمل"، ورفع كفاءة 6 جمعيات أهلية وتعاونية ومنظمات مجتمع مدني لتعزيز دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير القطاع الزراعي.

كذلك تم توفير خطّي إنتاج متكاملين لتطبيق مفهوم القيمة المضافة، بما يعزز جودة المنتج الزراعي ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

