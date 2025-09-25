قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
محافظات

زراعة الأقصر: بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي بقرية الحلة بطول 1 كم

"زراعة الأقصر" : بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي بقرية الحلة بطول 1 كم .. وتنفيذ ندوة إرشادية عن محصول قصب السكر بمنشية النوبة بمدينة الطود
"زراعة الأقصر" : بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي بقرية الحلة بطول 1 كم .. وتنفيذ ندوة إرشادية عن محصول قصب السكر بمنشية النوبة بمدينة الطود
شمس يونس

 أعلن المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي المتفرع من ترعة الجبل والواقع بزمام قرية الحلة بمركز إسنا، بطول 1 كم، وذلك ضمن أعمال التطوير وتحسين شبكة توزيع المياه بهدف تحسين وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية الواقعة على المسقى، وتقليل الفاقد في مياه الري وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية، وكذلك رفع كفاءة مساقي الري وتحسين حالتها الفنية بما يضمن الاستدامة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأراضي والمياه مع جهاز تحسين الأراضي وهندسات الري على مستوى محافظة الأقصر.

كما تم تنفيذ مرور ميداني على ترعة المعلا الواقعة بزمام قرية الطود غرب، وذلك لمتابعة انتظام مناوبة الري والتأكد من كفاءة منسوب وسريان المياه في المجاري المائية، حيث تم التأكد من انتظام تدفق المياه وعدم وجود أعطال أو معوقات بالمجرى، كذلك خلو الترعة من الحشائش والمخلفات، وعدم وجود تعديات أو مشاكل فنية تعوق حركة المياه.

كما نظمت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالتعاون مع إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالأقصر ومحطة بحوث المطاعنة ممثلة في الدكتور محمد عويس الباحث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمحطة بحوث المطاعنة، ندوة إرشادية عن محصول قصب السكر بالجمعية الزراعية بمنشية النوبة بمركز الطود بمحافظة الأقصر، حيث تناولت الندوة أحدث التوصيات الفنية الخاصة بمحصول قصب السكر والتي شملت عمليات الخدمة الزراعية والري والتسميد ومكافحة الآفات، وذلك بهدف رفع الوعي لدى المزارعين وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول. كما أكد القائمون على الندوة على أهمية التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وجودة بما يسهم في تحقيق مبدأ الاستدامة وتعزيز الدخل القومي وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

كما قامت الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمتابعة سير عملية صرف الأسمدة المدعمة بجمعيتي القبلي قامولا الزراعية بمركز القرنة والبغدادي بمركز البياضية، وتم التأكد من انتظام عملية الصرف وفقًا للحيازات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، وكذلك التزام الجمعية بتطبيق التعليمات المنظمة لعملية الصرف، كما قامت الإدارة العامة للخدمات الزراعية بالمرور على جمعيتي طفنيس بمركز إسنا والمحاميد قبلي بمركز أرمنت، حيث تم مراجعة السجلات ومقارنتها بمنظومة كارت الفلاح.

كما قامت إدارة المكافحة بعمل جولة ميدانية مكثفة على عدد من الزراعات والمحلات الزراعية بمركز إسنا، لمتابعة الموقف الزراعي ومراقبة تداول المبيدات حيث شملت الجولة زمام الوحدة الزراعية بالنجوع قبلي، والوحدة الزراعية ببندر إسنا، ووحدة النجوع بحري، وكذلك وحدة القرايا، حيث تم المرور على زراعات الذرة الشامية بمختلف أعمارها وتم رصد حالتها الجيدة في معظم المساحات، مع التوصية بمواصلة مكافحة دودة الحشد الخريفية والاهتمام بالتسميد الآزوتي في المراحل الحرجة من النمو لزراعات قصب السكر والمتابعة الجيدة لمقاومة الحشائش والحشرات خاصة في العروات المتأخرة.

كما قامت لجنة من رقابة المبيدات بالمرور على عدد من محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية، وذلك للتأكد من صلاحية المبيدات وتطابقها مع المواصفات المعتمدة من وزارة الزراعة، ووجود تراخيص مزاولة النشاط والالتزام بشروط التخزين والتداول الآمن، وعدم وجود مبيدات مجهولة المصدر أو غير مسجلة.

