ضبط 53 ألف لتر سولار.. تموين الأقصر توجه ضربة قوية لتجار السوق السوداء

تمكنت إدارة تموين إسنا بمحافظة الأقصر، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 53 ألف لتر سولار مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء، في واحدة من أكبر الضبطيات التموينية خلال العام الجاري.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط أي مخالفات تموينية.

وكانت قد وردت معلومات للجهات الرقابية تفيد بقيام أحد السائقين بمحاولة نقل كمية كبيرة من المواد البترولية بغرض الاتجار غير المشروع، وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا، وبالاشتراك مع الرائد معتز إبراهيم رئيس مباحث تموين الأقصر، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالسولار والتحفظ عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار الحملات الرقابية ليلًا ونهارًا للتصدي لعمليات تهريب واستغلال الدعم وضمان وصول المواد البترولية والسلع المدعمة للمواطنين بالأسعار الرسمية.