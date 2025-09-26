طلاب من أجل مصر جامعة الأقصر تنظم ورشة عن المهارات الرقمية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر – جامعة الأقصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ورشة عمل بعنوان: “المهارات الرقمية والتحول الرقمي” وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتضمنت الورشة تعريف الطلاب بأهم الأدوات الرقمية التي تساعدهم في الدراسة والحياة العملية، وتدريبهم على استخدام التطبيقات والأدوات الرقمية الحديثة.

ياتى ذلك في ضوء حرص الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، على دعم طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030،

أدار الورشة المهندس ياسر خضرى مدرب معتمد ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالجامعة، وأشرف على عقد الورشة: الدكتور محمود علام، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور وائل الصغير، مدير عام رعاية الطلاب، وإيمان علي توفيق، وعبدالرحمن عوض مقرر عام أسرة طلاب من أجل مصر.