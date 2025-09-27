متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الأطفال محاربين السرطان بالأقصر

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وجهت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، الشكر والتقدير لعدد من المتطوعين الأجانب من مختلف الجنسيات، الذين يحرصون خلال زيارتهم للأقصر على دعم أطفال مرضى السرطان داخل المستشفى.

وتضمن الوفد هذا العام طلابًا من مدارس ميونخ الألمانية، الذين يزورون المستشفى للعام السادس على التوالي، ويحرصون على مشاركة الأطفال فعاليات ترفيهية وثقافية لرسم البسمة على وجوههم.

وأكدت المستشفى أن العديد من السائحين، بجانب استمتاعهم بجولاتهم السياحية بين معابد ومقابر ومعالم الأقصر التاريخية، يخصصون جزءًا من برنامجهم لزيارة المستشفى وقضاء أوقات إنسانية مميزة مع الأطفال، وهو ما يعكس صورة مميزة للسياحة الإنسانية بجانب السياحة الثقافية.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قائلاً:

"نعتز كثيرًا بزيارة المتطوعين والطلاب الأجانب، الذين أصبحوا شركاء حقيقيين في رسم الابتسامة على وجوه أطفالنا المرضى. هذه المبادرات الإنسانية تؤكد أن الأقصر ليست فقط وجهة سياحية عالمية، بل منارة للتضامن الإنساني الذي يجمع بين الشعوب."