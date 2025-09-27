قراءة كتاب فجر الإسلام في ثقافة الأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشه فنون تشكيليه (فوم) تدريب ولاء جابر، و نظم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المسرح في الصعيد" ألقاها المخرج المسرحي أحمد الجمل متحدثا عن ما هو المسرح الصعيدي، و مميزات المسرح الصعيدي، المسرح في الصعيد ليس مجرد ترفيه بل هو اداه للتغيير والتوعية، و أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة كتاب(كتاب فجر الدعوة ) سلسلة حياة الرسول سردتها تأليف محمد برانق سردتها فاطمة حسن محمد، الكتاب يدعو بالدعوة الي الإسلام جهرا بعد أن كانت سرا، وبدايات الدعوة إلي الإسلام.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد المركز الحضري ورشة فنون تشكليه تدريب أحمد عوض الله، كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بالورق الملون تدريب رحمه أحمد اخصائي فنون تشكيلية بالقصر قسم الفنون التشكيلية، و نظم قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان" الإدمان الإلكتروني وأثره على العلاقات الإجتماعية" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن اسباب الإدمان الالكتروني، و مخاطر الإدمان الالكتروني على الأفراد و المجتمع مخاطر الإدمان الالكتروني على المجتمع، و كيفيه علاج هذه الظاهرة.

وعلى سياق متسق أعد قصر ثقافة الطفل بقصر ثقافة الاقصر محاضرة عن ( تشخيص الاعاقة العقلية) حاضرتها أسماء محمد مدير عام مركز النيل للإعلام سابقا وتحدثت عن تعريف الإعاقة العقلية و أسبابها، و أعراض الإعاقة العقلية و تشخيصها، و كيفية الوقاية منها، و أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية تدريب عفاف إبراهيم.