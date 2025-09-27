قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
محافظات

قراءة كتاب فجر الإسلام في ثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشه فنون تشكيليه (فوم) تدريب ولاء جابر، و نظم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المسرح في الصعيد" ألقاها المخرج المسرحي أحمد الجمل متحدثا عن ما هو المسرح الصعيدي، و مميزات المسرح الصعيدي، المسرح في الصعيد ليس مجرد ترفيه بل هو اداه للتغيير والتوعية، و أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة كتاب(كتاب فجر الدعوة  ) سلسلة حياة الرسول سردتها تأليف محمد برانق سردتها فاطمة حسن محمد، الكتاب يدعو بالدعوة الي الإسلام جهرا بعد أن كانت سرا، وبدايات الدعوة إلي الإسلام.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد المركز الحضري  ورشة فنون تشكليه تدريب أحمد عوض الله، كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بالورق الملون تدريب رحمه أحمد اخصائي فنون تشكيلية بالقصر قسم الفنون التشكيلية، و نظم قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان" الإدمان الإلكتروني وأثره على العلاقات الإجتماعية" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن  اسباب الإدمان الالكتروني، و مخاطر الإدمان الالكتروني على الأفراد و المجتمع مخاطر الإدمان الالكتروني على المجتمع، و كيفيه علاج هذه الظاهرة.

وعلى سياق متسق  أعد قصر ثقافة الطفل بقصر ثقافة الاقصر محاضرة عن ( تشخيص الاعاقة العقلية) حاضرتها أسماء محمد مدير عام مركز النيل للإعلام سابقا وتحدثت عن تعريف الإعاقة العقلية و أسبابها، و أعراض الإعاقة العقلية و تشخيصها، و كيفية الوقاية منها، و أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري  ورشة فنون تشكيلية تدريب عفاف إبراهيم.

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

