من الأقصر .. نور النبوي في كواليس تصوير فيلم كان ياما كان

أعلن الفنان نور النبوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم كان ياما كان اليوم من مدينة الأقصر و يتعاون خلاله مع الفنانة ياسمينا العبد ، و من تأليف أياد صالح و اخراج احمد عماد.

نشر الفنان نور النبوي مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم كان ياما كان عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام: كتب بسم الله بدأنا تصوير فيلم كان ياما كان في أحلي مدن العالم الأقصر ، فيلم يستعمل من القلب و يارب يوصل للقلب، متشرف بالشغل مع كل ممثلين العمل و يارب الفيلم يعجبكم ، كان ياما كان ، إنتاج أحمد بدوي تأليف أياد صالح و اخراج أحمد عماد.



آخر أعمال نور النبوي السينمائية

علي جانب آخر فيلم الحريفة 2 هو آخر أعمال الفنان نور النبوي السينمائية ، الذي عرض العام الماضي 2024 ، و ضم كل الفنان أحمد عزي ، كزبرة ، خالد الذهبي ، و عدد كبير من النجوم من إخراج كريم سعد.



https://www.instagram.com/p/DPEl0dfCDjQ/?img_index=4&igsh=bm40dmt1YXNoZjRj