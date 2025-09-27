محافظ الأقصر يشهد أحتفالية يوم السياحة العالمي في معبد الكرنك بكرنفال عالمي .. تفاصيل

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السياحة العالمي، والتي أُقيمت بساحة معبد الكرنك الأثري وسط أجواء كرنفالية وعروض فنية واستقبال حافل للسائحين بالورود.

حضر الفعاليات الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والثقافية والسياحية، منهم الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية والأقصر، وسامح محمد مدير التنمية السياحية، والدكتور محمد رزق مدير إدارة التنمية الأثرية، والدكتور محمد حسان رئيس الإدارة المركزية ومدير مكتبة مصر العامة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وحاتم الصغير مدير شركة مصر للصوت والضوء، إلى جانب مشاركة غرفة شركات السياحة برئاسة ثروت عجمي، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، فضلاً عن مشاركة قصر ثقافة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد محافظ الأقصر، خلال لقائه بعدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة كبيرة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت طفرة ملحوظة في تمهيد الطرق، وتحسين مستوى النظافة، والتشجير، والحفاظ على البيئة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للعاملين المتعاملين بشكل مباشر مع السياح، مثل سائقي الحناطير، لرفع مستوى الخدمة وحسن التعامل.

كما أوضح محافظ الأقصر أن ساحة معبد الكرنك سيتم رفع كفاءتها بشكل كامل، مع متابعة دورية للحفاظ على النظام والنظافة واستدامة المشهد الحضاري بما يليق بمكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

وفي كلمته الموجهة للسائحين، قال محافظ الأقصر:

"نرحب بكم في مدينة التاريخ والحضارة، الأقصر التي تحتضن آثار أجدادنا العظماء، ونؤكد لكم أنكم بين أهلكم وأصدقائكم ، ونسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات وتجربة سياحية متميزة تجعل من زيارتكم ذكرى لا تُنسى، وننتظر عودتكم مرات ومرات."

ومن جانبهم، أعرب عدد من السائحين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية، حيث قالت سائحة من إسبانيا: "إنها تجربة رائعة أن نستقبل بهذه الحفاوة بين آثار الكرنك المهيبة، نشعر أن الأقصر مدينة مليئة بالحياة والثقافة والدفء الإنساني"، وأضاف سائح من ألمانيا: "الأجواء هنا مدهشة، التنظيم رائع، والابتسامة لا تفارق وجوه أهالي الأقصر."