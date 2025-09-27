قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
محافظ الأقصر يشهد أحتفالية يوم السياحة العالمي في معبد الكرنك بكرنفال عالمي .. تفاصيل

شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السياحة العالمي، والتي أُقيمت بساحة معبد الكرنك الأثري وسط أجواء كرنفالية وعروض فنية واستقبال حافل للسائحين بالورود.

حضر الفعاليات الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والثقافية والسياحية، منهم الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية والأقصر، وسامح محمد مدير التنمية السياحية، والدكتور محمد رزق مدير إدارة التنمية الأثرية، والدكتور محمد حسان رئيس الإدارة المركزية ومدير مكتبة مصر العامة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وحاتم الصغير مدير شركة مصر للصوت والضوء، إلى جانب مشاركة غرفة شركات السياحة برئاسة ثروت عجمي، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، فضلاً عن مشاركة قصر ثقافة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد محافظ الأقصر، خلال لقائه بعدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة كبيرة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت طفرة ملحوظة في تمهيد الطرق، وتحسين مستوى النظافة، والتشجير، والحفاظ على البيئة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للعاملين المتعاملين بشكل مباشر مع السياح، مثل سائقي الحناطير، لرفع مستوى الخدمة وحسن التعامل.

كما أوضح محافظ الأقصر أن ساحة معبد الكرنك سيتم رفع كفاءتها بشكل كامل، مع متابعة دورية للحفاظ على النظام والنظافة واستدامة المشهد الحضاري بما يليق بمكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

وفي كلمته الموجهة للسائحين، قال محافظ الأقصر:
"نرحب بكم في مدينة التاريخ والحضارة، الأقصر التي تحتضن آثار أجدادنا العظماء، ونؤكد لكم أنكم بين أهلكم وأصدقائكم ، ونسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات وتجربة سياحية متميزة تجعل من زيارتكم ذكرى لا تُنسى، وننتظر عودتكم مرات ومرات."

ومن جانبهم، أعرب عدد من السائحين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية، حيث قالت سائحة من إسبانيا: "إنها تجربة رائعة أن نستقبل بهذه الحفاوة بين آثار الكرنك المهيبة، نشعر أن الأقصر مدينة مليئة بالحياة والثقافة والدفء الإنساني"،  وأضاف سائح من ألمانيا: "الأجواء هنا مدهشة، التنظيم رائع، والابتسامة لا تفارق وجوه أهالي الأقصر."

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

