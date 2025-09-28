مستشار وزير التنمية المحلية يتفقد مجزر الأقصر النصف آلي بالحبيل تمهيدا لافتتاحه

قام الدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، بمعاينة مجزر الأقصر النصف آلي بالحبيل تمهيدا لافتتاحه.

رافق مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، خلال معاينة المجزر كل من الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والمهندس هانى طايع مدير منطقة تعمير الأقصر، والمهندس أحمد سعيد والمهندس مصطفي الأمير المهندسين بجهاز تعمير البحر الأحمر، والدكتور عادل مصطفي استشارى المشروع، والمهندسين والمختصين المنفذين للمشروع.

وخلال الجولة تمت معاينة الأعمال النهائية والاستكمالات البسيطة الجارية بالمجزر للإنتهاء من تنفيذه إستعدادا لافتتاحه وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لتحديث المجازر الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، ويضمن توفير لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.

كما قام مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، بمعاينة الموقع المقترح لإنشاء مجزر إسنا الآلى بجانب إقامة مشروع لتدوير المخلفات الحيوانية ووحدة بيوجاز للاستفادة منها في المجالات الزراعية وإضافات الأعلاف، حيث يجري استكمال إجراءات الموافقة على الموقع من الجهات المختصة للبدء في تنفيذه، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.