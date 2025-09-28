قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية لفوزه بجائزة عالمية

محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية بعد الفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة
محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية بعد الفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة
شمس يونس

كرّم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فريق العاملين بمشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، وذلك عقب فوزه بجائزة الآغا خان للعمارة، إحدى أعرق وأرقى الجوائز العالمية في مجال الحفاظ العمراني والتنمية المستدامة.

جاء التكريم بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس كريم إبراهيم مدير مشروع تكوين المنفذ للمبادرة.

وأكد محافظ الأقصر أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من مهندسين وفنيين وأخصائيين وأبناء المجتمع المحلي، الذين أسهموا في تحويل مدينة إسنا إلى نموذج عالمي يجمع بين الحفاظ على التراث، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشمل التكريم العاملين بإدارة آثار إسنا، وموظفي المحافظة، ومجلس المدينة، والإعلاميين المشاركين في دعم المشروع. كما تم تكريم أسرة الراحل المهندس أحمد حسن، مدير عام منطقة آثار إسنا، الذي وافته المنية أثناء العمل في المشروع، بلمسة وفاء تقديراً لعطائه وإسهاماته.

وأوضح محافظ الاقصر أن المشروع لم يقتصر على ترميم المعالم الأثرية الشهيرة فقط، بل شمل تطوير الأسواق التقليدية، وتجديد المباني السكنية والتجارية والروحية، وإطلاق مبادرات اقتصادية صغيرة، ودعم الحرف التقليدية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة، وجعلها وجهة سياحية متميزة ذات طابع تاريخي متنوع يمتد من العصور اليونانية والرومانية حتى الإسلامية والحديثة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن جائزة الآغا خان للعمارة منحت هذا العام لسبع مدن فقط على مستوى العالم، من بينها مدينة إسنا، وهي الجائزة التي حصلت عليها مصر آخر مرة قبل 20 عاماً عبر مكتبة الإسكندرية عام 2004.

وهنأ عماره ، شعب الأقصر عامة، وأهالي إسنا خاصة، بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن الفوز يضع على عاتق المحافظة مسؤولية مضاعفة الاهتمام بالمدينة، التي ستشهد خلال الفترة المقبلة مشروعات تطويرية كبرى، من بينها إقامة كورنيش حضاري ومرسى حديث للفنادق العائمة، ورصف الشوارع ببلاط الإنترلوك، وازدواج الطرق، إلى جانب إنشاء مجزر آلي جديد، ونقل سوق الخضار لمكان أكثر اتساعاً وتجهيزاً، وتطوير سوق المواشي.

واختتم محافظ الأقصر كلمته بالتأكيد على أن محافظة الأقصر ستواصل دعم المبادرات والمشروعات الهادفة إلى صون التراث العمراني والثقافي، وتحويله إلى رافعة للتنمية المستدامة، بما يليق بتاريخ مصر العريق وريادة مدينة إسنا كأحد أهم المدن التراثية على مستوى العالم.

من جانبه، عبّر المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجائزة الدولية لم تُمنح للتصميم المعماري فحسب، بل لقدرتها على تحويل التراث إلى أداة للتنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب والنساء، وتعزيز روح المجتمع المحلي.

وأضاف أن المشروع ساهم في رفع أعداد الزوار إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، إلى جانب تدريب أكثر من 400 فرد من أبناء إسنا على الحرف التقليدية وأعمال الترميم وإدارة مواقع التراث، بما يعزز استدامة الإنجازات على المدى الطويل.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة عملية دهس في الضفة

كتائب القسام

كتائب القسام: انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست

أرشيفية

إسرائيل تفتح تحقيقا في فشل محاولة اغتيال قادة حماس خلال هجوم في الدوحة

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فيديو

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد