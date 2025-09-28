محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية لفوزه بجائزة عالمية

كرّم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فريق العاملين بمشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، وذلك عقب فوزه بجائزة الآغا خان للعمارة، إحدى أعرق وأرقى الجوائز العالمية في مجال الحفاظ العمراني والتنمية المستدامة.

جاء التكريم بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس كريم إبراهيم مدير مشروع تكوين المنفذ للمبادرة.

وأكد محافظ الأقصر أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من مهندسين وفنيين وأخصائيين وأبناء المجتمع المحلي، الذين أسهموا في تحويل مدينة إسنا إلى نموذج عالمي يجمع بين الحفاظ على التراث، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشمل التكريم العاملين بإدارة آثار إسنا، وموظفي المحافظة، ومجلس المدينة، والإعلاميين المشاركين في دعم المشروع. كما تم تكريم أسرة الراحل المهندس أحمد حسن، مدير عام منطقة آثار إسنا، الذي وافته المنية أثناء العمل في المشروع، بلمسة وفاء تقديراً لعطائه وإسهاماته.

وأوضح محافظ الاقصر أن المشروع لم يقتصر على ترميم المعالم الأثرية الشهيرة فقط، بل شمل تطوير الأسواق التقليدية، وتجديد المباني السكنية والتجارية والروحية، وإطلاق مبادرات اقتصادية صغيرة، ودعم الحرف التقليدية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة، وجعلها وجهة سياحية متميزة ذات طابع تاريخي متنوع يمتد من العصور اليونانية والرومانية حتى الإسلامية والحديثة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن جائزة الآغا خان للعمارة منحت هذا العام لسبع مدن فقط على مستوى العالم، من بينها مدينة إسنا، وهي الجائزة التي حصلت عليها مصر آخر مرة قبل 20 عاماً عبر مكتبة الإسكندرية عام 2004.

وهنأ عماره ، شعب الأقصر عامة، وأهالي إسنا خاصة، بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن الفوز يضع على عاتق المحافظة مسؤولية مضاعفة الاهتمام بالمدينة، التي ستشهد خلال الفترة المقبلة مشروعات تطويرية كبرى، من بينها إقامة كورنيش حضاري ومرسى حديث للفنادق العائمة، ورصف الشوارع ببلاط الإنترلوك، وازدواج الطرق، إلى جانب إنشاء مجزر آلي جديد، ونقل سوق الخضار لمكان أكثر اتساعاً وتجهيزاً، وتطوير سوق المواشي.

واختتم محافظ الأقصر كلمته بالتأكيد على أن محافظة الأقصر ستواصل دعم المبادرات والمشروعات الهادفة إلى صون التراث العمراني والثقافي، وتحويله إلى رافعة للتنمية المستدامة، بما يليق بتاريخ مصر العريق وريادة مدينة إسنا كأحد أهم المدن التراثية على مستوى العالم.

من جانبه، عبّر المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجائزة الدولية لم تُمنح للتصميم المعماري فحسب، بل لقدرتها على تحويل التراث إلى أداة للتنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب والنساء، وتعزيز روح المجتمع المحلي.

وأضاف أن المشروع ساهم في رفع أعداد الزوار إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، إلى جانب تدريب أكثر من 400 فرد من أبناء إسنا على الحرف التقليدية وأعمال الترميم وإدارة مواقع التراث، بما يعزز استدامة الإنجازات على المدى الطويل.