وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محطة صرف الزنيقة.. مشروع بـ120 مليون جنيه ينهي معاناة 19 ألف مواطن في إسنا جنوب الاقصر|تفاصيل

شمس يونس

شهد مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر انطلاق واحد من أهم المشروعات التنموية خلال العام الجاري، وهو مشروع محطة الصرف الصحي بقرية الزنيقة، الذي وضع حجر أساسه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وعن المشروع تقول المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن المشروع يعد نقلة نوعية لأهالي قرية الزنيقة، ويأتي استجابة لمطالب طال انتظارها، حيث سيسهم في خدمة أكثر من 19 ألف مواطن بالقرية والمناطق المجاورة.

وأضافت أن المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 120 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء شبكات صرف صحي بطول 18 كيلومترًا بأقطار تتراوح بين 200 و400 مم، إلى جانب إنشاء خط طرد رئيسي بطول 3.75 كم، يتم توصيله بمحطة توماس 3 ومنها إلى محطة معالجة الكيمان، بما يضمن استدامة الخدمة وتوسيع نطاقها.

أهمية المشروع

وأوضحت حماد أن محطة صرف الزنيقة تمثل ركيزة أساسية لتحسين الأوضاع البيئية والصحية داخل القرية، حيث ستقضي على مشكلة الطفوحات ومياه الصرف المكشوفة، وتحد من انتشار التلوث والمخاطر الصحية المرتبطة به. كما أن المشروع سيخفف الأعباء عن كاهل الأهالي الذين عانوا لسنوات من غياب هذه الخدمة الحيوية.

وأشادت رئيس الجهاز التنفيذي بالدعم الذي يقدمه محافظ الأقصر لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدة أن الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه المشروعات يعكس رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالخدمات الأساسية في الريف المصري، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

احتفاء شعبي

واستقبل أهالي الزنيقة المحافظ والوفد المرافق له بالترحيب والهتافات الوطنية "تحيا مصر"، في مشهد يعكس حجم التقدير الشعبي لهذا المشروع، الذي يعد بداية جديدة لتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات فيها.

فيما أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة أن محطة صرف الزنيقة ليست مجرد مشروع خدمي فحسب، بل هي جزء من خطة متكاملة لتطوير مركز ومدينة إسنا، إلى جانب مشروعات تطوير الكورنيش وطريق الخور، بما يعزز من مكانة المدينة على الخريطة التنموية لمحافظة الأقصر، ويسهم في تحسين البيئة العمرانية والصحية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

