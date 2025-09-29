الأقصر .. قائد سيارة يلقي بها في ترعة لإنقاذها من الحريق بمركز أرمنت

شهد مركز أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، واقعة مثيرة بعدما أقدم قائد سيارة سوزوكي على إلقائها داخل إحدى الترع المائية بالقرب من كوبري المجمع، وذلك عقب اشتعال النيران بها جزئياً أثناء سيره.

وبحسب شهود عيان، فقد فوجئ الأهالي بقيام السائق بدفع السيارة إلى المياه في محاولة منه لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، وهو ما أثار دهشة الحضور الذين تابعوا المشهد غير المألوف.

وأكد الأهالي أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات بشرية، فيما جرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع السيارة من موقع الحادث.