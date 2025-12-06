وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة السابق

‏‎التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد بان كي مون السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، يوم السبت الموافق ٦ ديسمبر، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

ثمن وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود الكبيرة التي بذلها بان كي مون أثناء توليه قيادة المنظمة الأممية، مشيدا بإسهاماته الحالية في إثراء النقاشات الدولية، وبما يقوم به من جهود حثيثة لدعم السلام والعدالة وحماية البيئة من خلال عضويته في لجنة الحكماء.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للمنظومة الأممية متعددة الأطراف، ولاسيما في ظل التحديات العالمية المتشابكة التي يمر بها العالم اليوم، مشددا على أن التعاون الدولي يظل الوسيلة الأكثر فاعلية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير بدر عبد العاطي التأكيد على تمسك مصر بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة، موضحا أن السياسة الخارجية المصرية قامت تاريخيا على احترام هذه المبادئ. كما شدد على تمسك مصر بالدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة لجميع الدول دون استثناء.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات المتلاحقة في المنطقة، مشيرا إلى التحديات الجسيمة التي خلفتها الحروب والنزاعات خلال السنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة الارتكاز على المسارات الدبلوماسية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا الى أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة لتسوية الأزمات ودعم الأمن والاستقرار.