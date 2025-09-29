قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين الأعلى للآثار في جولة بالأقصر لمتابعة ترميم معبد الرامسيوم ومقبرة تحتمس الثاني

المجلس الأعلى للآثار
المجلس الأعلى للآثار
محمد الاسكندرانى

أجرى الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية بمشروع ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم والذي تقوم به البعثة الأثرية المصرية من قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث المشتركة بتمويل من هيئة التراث الكوري بجمهورية كوريا، وأعمال ترميم مقبرة الملك تحتمس الثاني والتي اكتشفتها البعثة المصرية البريطانية في فبراير الماضي بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي للأقصر وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية. 

شملت الجولة تفقد أعمال الحفائر الأثرية بالمعبد للكشف عن أية كتل حجرية من الصرح والذي تهدم جزء كبير منه بفعل الزلزال المدمر الذي اجتاح البلاد عام 27 قبل الميلاد، بالإضافة إلى تفقد أماكن نقل وتخزين وترميم الكتل الحجرية الضخمة، كما أستمع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشرح مفصل من الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، عن مستجدات الأعمال بالمشروع مستعرضاً المراحل المختلفة منه مند بداية تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٣.

وأشاد الدكتور محمد إسماعيل خالد بما تم إنجازه من أعمال مؤكداً على أهمية تسجيل وتوثيق كل كتلة حجرية بأسلوب علمي لإعادة بناء الصرح الأول للمعبد بعد الانتهاء من مشروع ترميمه لاستعادة شكله الأصلي وليكون المدخل الرئيسي للمعبد كما كان عند بنائه أول مره في عهد الملك رمسيس الثاني بدلا من البوابة الشمالية التي تستخدم حالياً لدخول الزائرين.

 وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لصون المواقع الأثرية وتراث مصر الحضاري وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية لتحسين التجربة السياحية وجذب مزيد من الحركة السياحية لاسيما منتج السياحة الثقافية.

من جانبه أكد الدكتور هشام الليثي أنه تم البدء في هذا المشروع بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، موضحاً إنه خلال المرحلة الأولي والثانية للمشروع تم الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة كما تم التوثيق الرقمي للعديد من كتل الصرح والمناطق المحيطة به باستخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، ويجري حاليًا إنشاء وتجهيز موقع بالمعبد لترميم الكتل والعناصر الحجرية الخاصة بالصرح ووضعها على مصاطب. كما تمكن فريق العمل المصري الكوري من اكتشاف واستخراج العديد من كتل الصرح التي غطتها الرمال والأحجار عبر السنين منذ الزلزال والتي بدورها تُعد دليلًا جديداً لأعمال الترميم بالإضافة إلى إسهامها في التطور الأكاديمي لعلم المصريات والعمارة في عهد الملك رمسيس الثاني.

جدير بالذكر أن معبد الرامسيوم يحمل قيمة تاريخية كبيرة فهو يُعد سجلًا تاريخيًا لأهم الفترات في التاريخ المصري القديم وهي فترة حكم الملك رمسيس الثاني، حيث يقدم معلومات عن تاريخ هذا الملك العظم، وحياة ومعتقدات مصر القديمة في عهده، بالإضافة إلى قيمته المعمارية الكبيرة حيث اتخذ نموذجاً لبناء المعابد الملكية  

زُينت جدران الرامسيوم بنقوش بارزة تصور الملك رمسيس الثاني وهو يهزم الأعداء في معركة قادش، بالإضافة لتصوير المراسم والطقوس الدينية والجنائزية.

يتميز المعبد أيضًا بأعمدته المهيبة وتماثيله الضخمة، بما في ذلك تمثال جالس لرمسيس الثاني، يبلغ ارتفاعه أكثر من 17 مترًا ويزن حوالي 1000 طن.

يحيط بالمعبد العديد من المقاصير المخصصة للمعبودات المختلفة، بالإضافة إلى مباني أخرى مثل المخابز والمطابخ والمخازن.

وامتدت الجولة التفقدية إلى منطقة الوديان الغربية حيث مقبرة الملك تحتمس الثاني الذي تم الكشف عنها في فبراير الماضي لتكون آخر مقبرة مفقودة لملوك الأسرة الثامنة عشر في مصر. وقد شملت الجولة المقبرة وما تم الكشف عنه من وديعة للأساس بجوار المقبرة بها ثلاث أواني من الفخار والألباستر وهيكل عظمي لبقرة صغيرة. ويزين فوهة الإناء الألبستر نقش بالهيروغليفية يوضح قيام الملكة حتشبسوت بعمل مقبرة لأخيها وزوجها تحتمس الثاني في هذا المكان.  وتستكمل البعثة حالياً أعمال الحفائر والتوثيق والدراسة بحثاً عن مقابر أخرى.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، ضرورة استكمال أعمال الترميم للمقبرة المكتشفة إلى جانب استكمال أعمال الحفائر العملية بالجزء المحيط بالمقبرة لاكتشاف المزيد من أسرار هذه المنطقة.

رافق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال الجولة كل من محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور عبد الغفار مدير عام آثار الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام أثار القرنة، وجيسو كيم رئيس المشروع من الجانب الكوري، وسيد الشورى المشرف علي الحفائر الأثرية بمكتب الأمين العام، وأعضاء البعثة  المصرية الكورية والمصرية الإنجليزية، وعدد من مفتشي آثار القرنة والمرممين.

وزارة السياحة وزير السياحة والآثار بالمجلس الأعلى للآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

طلاب الجامعات

أبرزها الفصل النهائي من الجامعة.. 13 عقوبة تأديبية للطلاب المخالفين بالقانون

النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب

إعلام النواب: استغلال المسجد الأموي للإساءة لمصر تصرّف مدان لا يمثل الشعوب

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

المصريين: شراكة الدولة مع الإمارات نموذج للتضامن والعمل العربي

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد