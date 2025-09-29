افتتاح فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بالأقصر لتعزيز الدور الثقافي

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فرعًا جديدًا لمكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة التوسع الثقافي التي تشهدها المحافظة لدعم الأنشطة التعليمية والثقافية وخدمة المجتمع المحلي.

حضر الافتتاح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد حساني وكيل وزارة الثقافة ومدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وخلال الافتتاح، أشاد الحضور بالمكتبة وما تضمه من إمكانيات وخدمات متنوعة، حيث تقرر العمل على توسعتها لتخدم أكبر عدد ممكن من أهالي المنطقة، التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة.

كما أثنى السفير رضا الطايفي على الموقع المتميز للمكتبة، مؤكداً أهميتها كمنارة ثقافية جديدة بالكرنك، فيما وجه محافظ الأقصر بسرعة تجهيز المكتبة بشكل متكامل خلال أعمال التوسعة المقبلة، لتشمل كافة الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لخدمة جميع الفئات العمرية.

وتضم المكتبة الجديدة خمسة أقسام مخصصة للتدريب على الحاسب الآلي، بما يتيح فرصاً أكبر للشباب لتنمية مهاراتهم التكنولوجية، إلى جانب الأنشطة التعليمية والثقافية المختلفة.

وأكد محافظ الأقصر أن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار الاهتمام المتواصل بالجانب الثقافي والتعليمي، مشيراً إلى أن الهدف هو الارتقاء بخدمات المكتبة وتطويرها، بما يعزز من مكانة الأقصر الثقافية، ويدعم التنافس بين أفرع مكتبات مصر العامة في مختلف المحافظات