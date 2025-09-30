قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي
تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة
بينها 3 شاحنات وقود..قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تتوجه إلى غزة
تفاصيل صادمة.. شهادة ضابط المباحث تكشف كيف استدرج نقاش طفل المعصرة واعتدى عليه مرتين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة بالأقصر في شهر أكتوبر

محافظ الأقصر: الثقافة أساس بناء الوعي والانتماء.. وأكتوبر يشهد افتتاح أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة
محافظ الأقصر: الثقافة أساس بناء الوعي والانتماء.. وأكتوبر يشهد افتتاح أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة
شمس يونس

قال المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن دعم المكتبات ونشر الثقافة يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، باعتبارهما إحدى أهم الأدوات لبناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وأضاف عمارة أن الثقافة ليست رفاهية وإنما ركيزة أساسية في نهضة الشعوب، فهي عنوان حضارتها، وأساس بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن، مؤكداً أن المكتبات العامة تمثل منارة إشعاع فكري وتنويري تسهم في حماية الشباب من الأفكار الهدامة.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح منفذ بيع الكتب الجديد بمكتبة مصر العامة بالأقصر يمثل خطوة جديدة نحو توفير مصادر المعرفة وإتاحتها للجميع، لافتاً إلى أن المكتبة لا تقتصر على خدمات القراءة والاطلاع، بل تمتد لتشمل اكتشاف ورعاية المواهب وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية.

وكشف عمارة أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في انتشار مكتبات مصر العامة داخل المحافظة، حيث يجري حالياً الانتهاء من تجهيز عدد من الأفرع الجديدة تمهيداً لافتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل تزامناً مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، بما يضمن وصول الخدمات الثقافية إلى كافة مراكز ومدن الأقصر.

وختم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن محافظة الأقصر ستظل داعمة للحركة الثقافية بكل صورها، وأن التعاون مع المجتمع المدني والمثقفين سيظل مفتوحاً لتعزيز هذا الدور، مشيداً بحرص أبناء الأقصر على المشاركة في الفعاليات الثقافية وتقديم الدعم المستمر للأنشطة التي تخدم المجتمع.
 

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

بالصور

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد