افتتاح أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة بالأقصر في شهر أكتوبر

قال المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن دعم المكتبات ونشر الثقافة يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، باعتبارهما إحدى أهم الأدوات لبناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وأضاف عمارة أن الثقافة ليست رفاهية وإنما ركيزة أساسية في نهضة الشعوب، فهي عنوان حضارتها، وأساس بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن، مؤكداً أن المكتبات العامة تمثل منارة إشعاع فكري وتنويري تسهم في حماية الشباب من الأفكار الهدامة.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح منفذ بيع الكتب الجديد بمكتبة مصر العامة بالأقصر يمثل خطوة جديدة نحو توفير مصادر المعرفة وإتاحتها للجميع، لافتاً إلى أن المكتبة لا تقتصر على خدمات القراءة والاطلاع، بل تمتد لتشمل اكتشاف ورعاية المواهب وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية.

وكشف عمارة أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في انتشار مكتبات مصر العامة داخل المحافظة، حيث يجري حالياً الانتهاء من تجهيز عدد من الأفرع الجديدة تمهيداً لافتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل تزامناً مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، بما يضمن وصول الخدمات الثقافية إلى كافة مراكز ومدن الأقصر.

وختم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن محافظة الأقصر ستظل داعمة للحركة الثقافية بكل صورها، وأن التعاون مع المجتمع المدني والمثقفين سيظل مفتوحاً لتعزيز هذا الدور، مشيداً بحرص أبناء الأقصر على المشاركة في الفعاليات الثقافية وتقديم الدعم المستمر للأنشطة التي تخدم المجتمع.

