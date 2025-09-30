محافظ الأقصر يطلق ورشة تطوير الهياكل التنظيمية لدعم التنمية المحلية بالصعيد

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، ورشة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والذي يستهدف تعزيز اللامركزية وتطوير الهياكل التنظيمية بمحافظات صعيد مصر، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلال كلمته، أكد محافظ الأقصر أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء هيكل إداري أكثر مرونة وفاعلية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة توجه الدولة نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة. ووجّه المحافظ جميع مديري الإدارات والوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع فريق المشروع لضمان الاستفادة القصوى من أعمال الورشة.

يذكر أن مشروع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات يأتي ضمن برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، ويستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، من خلال وضع نموذج استرشادي يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية لتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.