مدير تعليم القليوبية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس

تفقد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.



واستهل " مصطفى عبده " الجولة بحضور طابور الصباح وتحية العلم واستمع للإذاعة المدرسية ، ومتابعة دفاتر تحضير الدروس والتأكد من تدوين المحتوي التعليمي .



كما حرص على تفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب في ماتم شرحه من المقرر مؤكدًا على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التربوية المختلفة التي تنمى روح المناقشة والتحدى بين الطلاب، كما تفقد حجرات الأنشطة ومصادر التعلم .



كما أشار " مصطفى عبده " على ضرورة مساعدة الطلاب فى التوصل لكافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين للعملية التعليمية و متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم.