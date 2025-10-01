قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
محافظات

مدير تعليم القليوبية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.


واستهل " مصطفى عبده "  الجولة بحضور طابور الصباح وتحية العلم واستمع للإذاعة المدرسية ، ومتابعة دفاتر تحضير الدروس والتأكد من تدوين المحتوي التعليمي .


كما حرص على  تفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب في ماتم شرحه من المقرر مؤكدًا على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التربوية المختلفة التي تنمى روح المناقشة والتحدى بين الطلاب، كما تفقد حجرات الأنشطة ومصادر التعلم .
 

كما أشار " مصطفى عبده " على ضرورة مساعدة الطلاب فى التوصل لكافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين للعملية التعليمية و متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

