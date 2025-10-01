مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بأنه أحد القوانين المفصلية التي تحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية.

القانون جاء تتويجًا لسنوات من الحوار المجتمعي

أوضح مدبولي خلال كلمته أمام البرلمان في دورة الانعقاد السادس أن القانون الجديد لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة حوار مجتمعي طويل هدفه تحديث المنظومة القانونية وجعلها أكثر عدالة وكفاءة.

الرئيس السيسي وجّه بإضافة ضمانات تعزز العدالة

كشف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإضافة مزيد من الضمانات على القانون، لتأكيد التزام الدولة ببناء منظومة قانونية تُعلي من شأن العدالة وتحفظ الحقوق.