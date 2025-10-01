حنفى جبالي: نجدد الاصطفاف خلف قائدنا الرئيس السيسي

قال المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب: “نواب شعب مصر إننا أمام مرحلة فارقة تتصاعد فيها التحديات من كل صوت وفى القلب منها الغطرسة الإسرائيلية التي تهدر بلا خجل القانون الدولي وتغتال جوهر القيم الإنسانية مدفوعة بأيدولوجية صهيونية متطرفة لا ترى فى السلام إلا ضعفا”.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية ل مجلس النواب : “لقد فاقت جرائم الاحتلال فى بشاعتها كل الحدة وأعادت العالم إلى مشاهد الرعب والظلام لتجعل من منطقتنا ساحة ملتهبة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.

وتابع: “هذه الممارسات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل لم تعد مقصورة على فلسطين وحدها، بل أمتدت أثارها غلى دول عربية شقيقة، أخرها العدوان الغادر على دول قطر مهددة الأمن الإقليمي برمته”.

وأكد: “يظل موقف مصر واضحا وصلبا لا يرتاح عن دعم الحقوق العربية وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطيني فى البقاء على أرضه ورفص أى محاولة لتهجيره وإقامة دولته المستقلة والدفاع عن سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها”.

وعقب: “أجدد الإصطفاف خلف قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أثبتت الأيام يوما بعد يوم بُعد بصيرته وحكمته فى إدارة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية”.