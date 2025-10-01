نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب

تلقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، للمشاركة في الجلسة العامة للمجلس المقررة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثماني مواد.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا في الجلسة العامة بشأن المواد التي اعترض عليها الرئيس.

ويعقد المجلس جلسات يومى الأربعاء والخميس، حيث يفتتح المجلس دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى، اليوم الأربعاء؛ تنفيذا لقرار رىيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباحا، ونشرت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأربعاء والخميس 1 و2 من أكتوبر 2025.

تتضمن الجلسات الآتي:

- عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

- الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى شأن المواد محل الاعتراض.

وكان مجلس النواب وجه الدعوة لرئيس الوزراء لإلقاء بيانه عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأنه فى حالة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن*. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

يوم الخميس 2 أكتوبر 2025:

- مناقشة تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى ذات الشأن.