وزير الإنتاج الحربي: مصنع 200 قلعة صناعية كبرى تدعم الجيش والمشروعات القومية
حنفى جبالي: نجدد الاصطفاف خلف قائدنا الرئيس السيسي
الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام إهانة للولايات المتحدة
بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية
في وجود مدير الأمن والمحافظ.. العثور على 3 جثث ضحايا حريق عقار فيصل
إيهود باراك: خطة ترامب ممتازة لكنها هزيمة صعبة لنتنياهو وسيحاول إفشالها
رسميا مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقي 3 سنوات
بطولة ماجد الكدوانى.. كريم العدل مخرجاً لمسلسل سنة أولى طلاق في رمضان المقبل
وزير البترول: اتفاقية حفر 3 آبار استكشافية بشمال سيناء تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بث مباشر.. انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

البهى عمرو

في خدمة مميزة يقدم صدى البلد بثا مباشرا لـ انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر الحالي، وفقًا للجريدة الرسمية.

ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 على دعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذًا لحكم المادة (123) من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في إعادة النظر في القوانين قبل إصدارها.

كان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، عن تلقيه كتابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون، مؤكدا أن الكتاب جاء معبرا عن رؤية دستورية عميقة وحرص وطني صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر متوازنا، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، ولا يُغلب جانب على آخر في منظومة العدالة الجنائية.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مجلس النواب

بث مباشر.. انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الأهلي

كواليس ملف المدير الفني الجديد للأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

وجبة الإفطار

خبير تغذية يكشف عن نصائح مهمة للأسرة بشأن وجبة الإفطار لتلاميذ المدارس

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

