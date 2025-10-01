بث مباشر.. انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

في خدمة مميزة يقدم صدى البلد بثا مباشرا لـ انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر الحالي، وفقًا للجريدة الرسمية.

ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 على دعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذًا لحكم المادة (123) من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في إعادة النظر في القوانين قبل إصدارها.

كان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، عن تلقيه كتابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون، مؤكدا أن الكتاب جاء معبرا عن رؤية دستورية عميقة وحرص وطني صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر متوازنا، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، ولا يُغلب جانب على آخر في منظومة العدالة الجنائية.