وزير الإنتاج الحربي: مصنع 200 قلعة صناعية كبرى تدعم الجيش والمشروعات القومية
حنفى جبالي: نجدد الاصطفاف خلف قائدنا الرئيس السيسي
الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام إهانة للولايات المتحدة
بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية
في وجود مدير الأمن والمحافظ.. العثور على 3 جثث ضحايا حريق عقار فيصل
إيهود باراك: خطة ترامب ممتازة لكنها هزيمة صعبة لنتنياهو وسيحاول إفشالها
رسميا مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقي 3 سنوات
بطولة ماجد الكدوانى.. كريم العدل مخرجاً لمسلسل سنة أولى طلاق في رمضان المقبل
وزير البترول: اتفاقية حفر 3 آبار استكشافية بشمال سيناء تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية

فريدة محمد - ماجدة بدوى

بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، لبدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعى الثاني، ويناقش المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.


الخطوة الأولى تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، يعقبها كلمة لرئيس المجلس، ثم يلقي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه المواد محل الاعتراض، وأسباب ومرتكزات الملاحظات الرئاسية.

ثانيًا، يحيل رئيس مجلس النواب رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ثالثًا، تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ما ورد بالرسالة والبيان، ومن المتوقع أن تنتهي إلى الموافقة على إعادة دراسة المواد المعترض عليها فقط، التزامًا بما ورد في رسالة رئيس الجمهورية.

الخطوة الرابعة، فتشهد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة المقررة غدًا الخميس، للتصويت على ما انتهت إليه. وبعد الموافقة، يأخذ رئيس المجلس رأى الأعضاء فى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض وفقًا للملاحظات الرئاسية، على أن ترفع تقريرها لاحقًا إلى الجلسة العامة.

وتأتى الخطوة الخامسة والأخيرة بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن صياغة المواد المعدلة، ليُعرض النص النهائى للتصويت. وإذا حاز موافقة المجلس، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مجلس النواب

بث مباشر.. انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الأهلي

كواليس ملف المدير الفني الجديد للأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

وجبة الإفطار

خبير تغذية يكشف عن نصائح مهمة للأسرة بشأن وجبة الإفطار لتلاميذ المدارس

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

