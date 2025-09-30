حزب الجبهة الوطنية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

ناقشت قيادات حزب الجبهة الوطنية، خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور عاصم الجزار، استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث تم بحث ترتيبات الحملة الانتخابية على مستوى الجمهورية.



وتناول الاجتماع، آليات التنسيق حول تحديد أسماء المرشحين ودوائرهم، حيث يحرص الحزب على أن تكون معركة الانتخابات قائمة على المنافسة الشريفة ودراسة كافة المرشحين بعناية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وانعكاسًا لتوجهات وقيم الحزب.



وقال رئيس الحزب - خلال الاجتماع - "إن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير واضحة وموضوعية، تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين تمثيلًا يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم".



وأضاف "أن الحزب يقوم بدراسة ملفات كافة الأسماء المرشحة من أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، للاستقرار على أفضل النماذج المطروحة بما يضمن تمثيل الحزب تمثيلًا مشرفًا وفاعلاً داخل مجلس النواب".



من جانبه..شدد أمين عام الحزب السيد القصير على أن المعركة الانتخابية ستدار في إطار من الشفافية الكاملة، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب يرفض أي ممارسات تخالف القانون ويحرص على أن تكون المنافسة نموذجًا يحتذى به في الشفافية والالتزام.



واستعرض الاجتماع الخطوط العريضة لخطة الحزب في إدارة الحملة الدعائية والإعلامية بما يعزز من فرص مرشحيه ويعكس القوة التنظيمية للحزب على مستوى الدوائر المختلفة.



واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود وإطلاق سلسلة من الفعاليات الميدانية والإعلامية لتعريف الناخبين برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي.

