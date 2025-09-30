قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في سطور.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب من 2022 إلى 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهد مجلس النواب على مدار 28 شهراً مناقشات مطوّلة انتهت بإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُطلق عليه "دستور الحقوق والحريات"، بعد رحلة طويلة من الإعداد والمراجعة والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

بدأت ملامح المشروع في ديسمبر 2022 مع تشكيل لجنة فرعية خاصة ضمّت نواباً من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدداً من المستشارين والخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية وشئون المجالس النيابية، إضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة جامعات.

اللجنة عقدت 28 اجتماعاً استغرقت 80 ساعة عمل على مدار 14 شهراً، وانتهت بإعداد المسودة الأولى للمشروع.

وفي 22 أغسطس 2024، وافق مجلس الوزراء على المشروع واعتبره مقترحاً حكومياً، ليصبح أساساً للمناقشات داخل البرلمان.

عقب ذلك بدأت اللجنة المشتركة بالبرلمان سلسلة اجتماعاتها، التي بلغت 37 اجتماعاً امتدت لـ 35 ساعة عمل، شارك فيها وزراء مختصون وعدد من ممثلي الجهات القضائية والقانونية والنقابية.

أما الجلسة العامة لمجلس النواب، فقد ناقشت المشروع على مدار 12 جلسة من حيث المبدأ، تحدث خلالها 212 نائباً، قبل أن تبدأ مناقشة مواده مادةً مادةً على مدار 14 جلسة أخرى، شهدت طرح 612 تعديلاً من أعضاء المجلس.

وفي 29 إبريل 2025، وافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون.

المناقشات شهدت إشادات واسعة من المشاركين، حيث اعتبر وزير العدل المستشار عدنان فنجري القانون "إرساءً لنظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويعزز الاستقرار"، بينما وصفه وزير الشئون النيابية محمود فوزي بأنه "استجابة تشريعية موفقة للاستحقاقات الدستورية".

وأكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أنه "قانون جديد متكامل ينهض بحقوق الإنسان"، فيما شدد نقيب المحامين عبدالحليم علام على أنه "رسّخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع"، واعتبره القاضي محمد العواني "ثمرة نقاشات ديمقراطية حيادية"، فيما أكدت الدكتورة مشيرة خطاب أن القانون "حقق مقاربة حقوقية تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

غير أن مسار المشروع لم ينته عند هذه النقطة، إذ وجّه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 سبتمبر 2025 اعتراضاً على ثماني مواد لإعادة النظر فيها بما يضمن الوضوح والواقعية.

وقد رحّب البرلمان بالتوجيه، وأصدر بياناً أكد فيه أن الاعتراض يجسد انحياز الدولة لدولة القانون، معلناً إدراج مناقشة المواد محل الاعتراض في جلسة أول أكتوبر المقبل.

الإجراءات الجنائية مجلس النواب دستور الحقوق والحريات التشاور بين السلطتين التشريعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المصرية لحقوق الإنسان: الاعتداء على عائلة باكستانية انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربية النواب تشيد بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة: إنجاز كبير يدعم جهود مصر من أجل السلام

ترامب

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا رفضت حماس خطة ترامب سننهى المهمة ونستعيد المحتجزين

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد