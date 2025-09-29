عرض اعتراضات الرئيس على مواد في الإجراءات الجنائية.. وزير الشئون النيابية: رئيس الوزراء يحضر جلسة النواب المقبلة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كل فصل تشريعي في مجلس النواب مدته 5 سنوات يتم حسابها من تاريخ انعقاد أول جلسة .



وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، :" المجلس الحالي تتنتهي مدته في 13 يناير 2026 والدستور بيقول أن مجلس النواب ينعقد قبل الخميس الأول من أكتوبر ".

وتابع محمود فوزي :" الرئيس السيسي اصدر قرار بدعوة المجلس للانعقاد يوم 1 أكتوبر في دورة سادسة منقوصة حتى يوم 13 يناير ".

وأكمل محمود فوزي :" سيتم عرض كتاب رئيس الجمهورية بشان الاعتراض على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية في جلسة مجلس النواب المقبلة، كما أن رئيس الوزراء سيحصر للجلسة وسيلقي بيان حول قانون الإجراءات الجنائية ".

