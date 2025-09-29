خطة النواب: الشراكة المصرية الإماراتية في الطيران تدعم الاقتصاد الذكي

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعاون المصري الإماراتي في مجال الطيران المدني، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، ويعكس رؤية اقتصادية طموحة تعتمد على التكنولوجيا كأداة للتنمية المستدامة.

تحقيق النمو الذكي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات

وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا النوع من التعاون يُعزز قدرة الدولة على تحقيق النمو الذكي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات، مؤكدة أن قطاع الطيران من أهم القطاعات التي تُسهم في دعم الاستثمار والسياحة والتجارة، وبالتالي فإن تطويره بالتكنولوجيا الحديثة يُعد استثمارًا استراتيجيًا بعائد اقتصادي طويل المدى.

وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم أي توجه حكومي نحو الاستفادة من الشراكات الإقليمية المؤثرة مثل التعاون مع دولة الإمارات، التي تُعد نموذجًا ناجحًا في دمج التكنولوجيا بصناعة الطيران، لافتة إلى أن مصر تمتلك البنية الأساسية والكوادر البشرية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطيران الذكي في الشرق الأوسط.

وشددت على ضرورة مواصلة الاستثمار في تدريب الكوادر المصرية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في الطيران، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية، لضمان استدامة هذا التعاون وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه اقتصاديًا وبيئيًا.