بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الأولى من حكاية "ديجافو"، سادس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع X (تويتر سابقاً) في مصر والإمارات خلال الساعات الماضية.

الحلقة التي انطلقت عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، حملت جرعة مكثفة من الغموض والتشويق، حيث افتتحت بجريمة قتل غامضة ظهرت خلالها النجمة شيري عادل ملطخة بالدماء بجوار جثمان مجهول، قبل أن تعود الأحداث بالزمن إلى الوراء لتكشف تفاصيل معقدة عن شخصية "مسك"، التي تفقد ذاكرتها بعد حادث مروري مروّع.

وتشارك في بطولة الحكاية الفنانة شيري عادل التي تقدم دور "مسك"، وزوجها الجراح سيف الذي يجسده أحمد الرافعي، فيما تظهر هند عبدالحليم في دور "هبة" شقيقة سيف، ويقدم الفنان عمرو وهبة شخصية "موسى" صديق العائلة وخطيب هبة.

"ديجافو" من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وتعرض في خمس حلقات متتالية يومياً حتى الأربعاء المقبل، لتكون المحطة السادسة ضمن الحكايات السبع التي يتكون منها العمل.

ويواصل صناع المسلسل حالياً تصوير الحكاية السابعة والأخيرة، والتي يشارك في بطولتها النجمان الشابان نور إيهاب ويوسف عمر، من تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

العمل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم نخبة من أبرز النجوم الشباب الذين قدّموا أدواراً متنوعة على مدار الحكايات السابقة.

شيري عادل اعمال شيري عادل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية ديجافو

