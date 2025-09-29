قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
برلمان

حماة الوطن: مصر والإمارات تمثلان رمانة ميزان المنطقة العربية

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

قال محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في وقت تمر به المنطقة العربية بطروف غاية في الصعوبة في ظل استمرار الحرب على غزة، والجهود العربية بقيادة مصر لوقف العدوان ومنع تهجير الفلسطينيين .


وأضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية أن تلك الزيارة هي الزيارة الثانية التي يزور فيها الشيخ محمد مصر خلال أقل من شهر وهو ما يعكس مدى حبه وتقديره للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين وهو ما يعد بمثابة رسالة واضحة على مدى قوى ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية كقوى إقليمية تمثل رمانة ميزان المنطقة العربية في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة .

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية 
أن هناك توافقًا كبيرًا بين الموقفين المصري والإماراتي كما يوجد تعاون في مجالات واسعة من بينها الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مشروع رأس الحكمة إلى جانب وجود شركات إماراتية عديدة تعمل في مصر في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وكذلك شركات مصرية تعمل في الإمارات .

وأكد "مجاهد" على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتجاوز الجانب الرسمي إلى روابط أخوية وتاريخية لذلك أكد الرئيس خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية مثمناً الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وهو ما أشاد رئيس دولة الإمارات وأكد على أن يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

محمد مجاهد حزب حماة الوطن محافظة الإسكندرية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

