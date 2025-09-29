حماة الوطن: مصر والإمارات تمثلان رمانة ميزان المنطقة العربية

قال محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في وقت تمر به المنطقة العربية بطروف غاية في الصعوبة في ظل استمرار الحرب على غزة، والجهود العربية بقيادة مصر لوقف العدوان ومنع تهجير الفلسطينيين .



وأضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية أن تلك الزيارة هي الزيارة الثانية التي يزور فيها الشيخ محمد مصر خلال أقل من شهر وهو ما يعكس مدى حبه وتقديره للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين وهو ما يعد بمثابة رسالة واضحة على مدى قوى ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية كقوى إقليمية تمثل رمانة ميزان المنطقة العربية في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة .

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية

أن هناك توافقًا كبيرًا بين الموقفين المصري والإماراتي كما يوجد تعاون في مجالات واسعة من بينها الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مشروع رأس الحكمة إلى جانب وجود شركات إماراتية عديدة تعمل في مصر في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وكذلك شركات مصرية تعمل في الإمارات .

وأكد "مجاهد" على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتجاوز الجانب الرسمي إلى روابط أخوية وتاريخية لذلك أكد الرئيس خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية مثمناً الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وهو ما أشاد رئيس دولة الإمارات وأكد على أن يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.