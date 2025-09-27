متحدث حماة الوطن: التواجد بين الناس وحل مشكلات الدوائر أساس اختيار مرشحينا|فيديو

وضع حزب حماة الوطن معايير دقيقة وشفافة لاختيار مرشحيه استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، في خطوة تهدف إلى تقديم كوادر سياسية قادرة على تمثيل المواطنين والتفاعل مع قضاياهم بجدية.

وأكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم الحزب، لـ صدى البلد أن لجنة التقييم الخاصة بالاختيارات انعقدت قبل انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وتنعقد حاليا لتحديد أسماء المرشحين الجدد، موضحا أن الحزب لا يعتمد على العشوائية، وإنما على أسس علمية ومجتمعية تضمن نزاهة الاختيار.

وتتمثل هذه المعايير بحسب سليمان في السيرة الذاتية والخبرة العملية، إضافة إلى الحضور الشعبي والتفاعل السياسي مع المواطنين، فضلا عن القدرة على التواجد المستمر في الدائرة والعمل على حل مشكلات الناس

كما تشمل المعايير الإنجازات الاجتماعية والسياسية والمهنية، والمساهمات المجتمعية، والسمعة الحسنة التي يتمتع بها المرشح.

القدرات التنظيمية والمهارات القيادية

وشدد سليمان على أن الإلمام بالتشريع والقضايا الوطنية يمثل عنصرا أساسيا في التقييم، إلى جانب القدرات التنظيمية والمهارات القيادية، مشيرا إلى أن الحزب يحرص على أن يكون مرشحه انعكاسا حقيقيا لقيم العمل المؤسسي والحوكمة الحزبية، بما يضمن خوض منافسة انتخابية تعكس قوة الحزب على الأرض.