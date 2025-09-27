برلماني: كلمة الرئيس السيسي تؤكد ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي والقضية الفلسطينية معا

أشاد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أنها جاءت حاسمة لتعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه قضاياها الوطنية وعلى رأسها الأمن القومي والقضية الفلسطينية.

وقال الفار في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي قدّم خلال كلمته رؤية واضحة للتحديات الإقليمية والدولية المحيطة بمصر، ورسائل قوية تؤكد التزام الدولة بدعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا بأنها كشفت كذلك الخداع الإسرائيلي للعالم حول معبر رفح ودخول المساعدات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن بناء الإنسان المصري، وتطوير القوات المسلحة، ومواصلة جهود التنمية في مختلف القطاعات يعكس حجم العمل الذي تقوم به الدولة على جميع المستويات لتعزيز قدراتها الوطنية.

وأكد النائب أحمد الفار أن كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية بعثت برسالة طمأنة للمواطن المصري، ورسخت صورة مصر القوية القادرة على حماية أمنها القومي ودعم قضاياها العادلة، موجهًا الشكر للرئيس والحكومة على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار.