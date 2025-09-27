قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي تؤكد ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي والقضية الفلسطينية معا

أحمد الفار
أحمد الفار
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أنها جاءت حاسمة لتعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه قضاياها الوطنية وعلى رأسها الأمن القومي والقضية الفلسطينية.

وقال الفار في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي قدّم خلال كلمته رؤية واضحة للتحديات الإقليمية والدولية المحيطة بمصر، ورسائل قوية تؤكد التزام الدولة بدعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا بأنها كشفت كذلك الخداع الإسرائيلي للعالم حول معبر رفح ودخول المساعدات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن بناء الإنسان المصري، وتطوير القوات المسلحة، ومواصلة جهود التنمية في مختلف القطاعات يعكس حجم العمل الذي تقوم به الدولة على جميع المستويات لتعزيز قدراتها الوطنية.

وأكد النائب أحمد الفار أن كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية بعثت برسالة طمأنة للمواطن المصري، ورسخت صورة مصر القوية القادرة على حماية أمنها القومي ودعم قضاياها العادلة، موجهًا الشكر للرئيس والحكومة على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار.

