برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية عكست أهمية وعي المصريين

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها داخل الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، تناولت محاور بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة، كما حملت العديد من الرسائل الهامة.

وأضافت خطاب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس شدد على أن معركة الوعي هي التحدي الأكبر في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات في ظل ظروف عصيبة يستوجب تعزيز هذا الوعي لدى المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية بشأن القضية الفلسطينية، ودعم مصر الدائم للشعب الفلسطيني وحرصها على إدخال المساعدات بكافة الطرق الممكنة.

وأشادت خطاب، بتأكيد الرئيس أنه «لن يراهن على حياة المصريين بدخول المساعدات بالقوة»، موضحة أن هذا الموقف يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على سلامة كل مصري، واعتماد مصر على الطرق السلمية والشرعية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تعريض حياة أي مواطن للخطر.