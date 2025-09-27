الريادة: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية خارطة طريق لعبور التحديات

قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته فجر اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس وعي القيادة السياسية بحجم التحديات الراهنة، وقدرتها على التعامل معها بحكمة وشفافية.

وقال عليوة إن الرئيس السيسي قدم رسائل واضحة تؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وحرص مصر المستمر على وقف الحرب في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بالدفاع عن الحقوق العربية المشروعة.

وأضاف أن ما جاء في كلمة الرئيس بشأن الوضع الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بقناة السويس، يمثل نموذجًا نادرًا في المصارحة مع الشعب، ويُظهر مدى إدراك القيادة لأهمية الشفافية في بناء الثقة مع المواطنين، ودفعهم للمشاركة بفاعلية في مواجهة التحديات.



وشدد أمين تنظيم حزب الريادة على أن مشهد الرئيس وهو يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية ويتناول معهم وجبة الإفطار، يجسد روح القائد القريب من أبناء الشعب، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بإعداد جيل وطني واعٍ ومدرَّب، يكون قادرًا على حماية الدولة وصون مكتسباتها.

وأكد عليوة أن وعي الشباب المصري، وانضباطه، وتماسكه، هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، وأن الجمهورية الجديدة تبنى بسواعد أبنائها، بقيادة سياسية تمتلك رؤية واضحة، وإرادة لا تلين.