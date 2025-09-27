قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
برلمان

الريادة: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية خارطة طريق لعبور التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته فجر اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس وعي القيادة السياسية بحجم التحديات الراهنة، وقدرتها على التعامل معها بحكمة وشفافية.

وقال عليوة إن الرئيس السيسي قدم رسائل واضحة تؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وحرص مصر المستمر على وقف الحرب في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بالدفاع عن الحقوق العربية المشروعة.

وأضاف أن ما جاء في كلمة الرئيس بشأن الوضع الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بقناة السويس، يمثل نموذجًا نادرًا في المصارحة مع الشعب، ويُظهر مدى إدراك القيادة لأهمية الشفافية في بناء الثقة مع المواطنين، ودفعهم للمشاركة بفاعلية في مواجهة التحديات.


وشدد أمين تنظيم حزب الريادة على أن مشهد الرئيس وهو يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية ويتناول معهم وجبة الإفطار، يجسد روح القائد القريب من أبناء الشعب، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بإعداد جيل وطني واعٍ ومدرَّب، يكون قادرًا على حماية الدولة وصون مكتسباتها.

وأكد عليوة أن وعي الشباب المصري، وانضباطه، وتماسكه، هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، وأن الجمهورية الجديدة تبنى بسواعد أبنائها، بقيادة سياسية تمتلك رؤية واضحة، وإرادة لا تلين.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

مالي

مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي

أسطول الصمود

طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود لليوم الثاني على التوالي

مسيرات تخترق الدنمار

رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

