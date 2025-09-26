قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر: انسحاب الوفود من كلمة نتنياهو دليل عزلة إسرائيل دوليا

مجدي مرشد
مجدي مرشد
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشهد انسحاب وفود العديد من الدول أثناء كلمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس بوضوح أن العالم بدأ يدير ظهره لإسرائيل، التي باتت في عزلة متزايدة ومنبوذة دوليًا، خاصة بعد الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.

وأضاف مرشد، في بيان له اليوم، أن هذه التطورات تؤكد أن الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية باتت أكثر انحيازًا للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل فقدت كثيرًا من التعاطف الدولي الذي كانت تستند إليه، في مقابل تصاعد دعم المجتمع الدولي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن قطاع غزة، والتي أكد فيها استمرار الجهود الدبلوماسية والإنسانية المصرية لدعم غزة ووقف الحرب، مشددًا على أن هذه المواقف تأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد مرشد أن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية حملت رسائل واضحة بأن مصر ماضية في أداء دورها القومي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ومستمرة في تحركاتها الدولية والإقليمية لوقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين.

مجدي مرشد نتنياهو بنيامين نتنياهو حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر الاحتلال الإسرائيلي المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

قوافل دار الإفتاء في شمال سيناء

مجالس فقهية.. قوافل دار الإفتاء تواصل جهودها الميدانية في شمال سيناء

النقاب

عالم أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب.. وهو حرية شخصية

ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد