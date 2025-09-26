حزب المؤتمر: انسحاب الوفود من كلمة نتنياهو دليل عزلة إسرائيل دوليا

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشهد انسحاب وفود العديد من الدول أثناء كلمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس بوضوح أن العالم بدأ يدير ظهره لإسرائيل، التي باتت في عزلة متزايدة ومنبوذة دوليًا، خاصة بعد الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.

وأضاف مرشد، في بيان له اليوم، أن هذه التطورات تؤكد أن الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية باتت أكثر انحيازًا للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل فقدت كثيرًا من التعاطف الدولي الذي كانت تستند إليه، في مقابل تصاعد دعم المجتمع الدولي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن قطاع غزة، والتي أكد فيها استمرار الجهود الدبلوماسية والإنسانية المصرية لدعم غزة ووقف الحرب، مشددًا على أن هذه المواقف تأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد مرشد أن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية حملت رسائل واضحة بأن مصر ماضية في أداء دورها القومي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ومستمرة في تحركاتها الدولية والإقليمية لوقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين.