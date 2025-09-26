قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: انسحاب الوفود رسالة قوية تكشف عزلة الكيان الصهيوني دوليًا

حسن رضوان

أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشهد انسحاب وفود دولية للمرة الثانية على التوالي أثناء كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يحمل دلالة سياسية مهمة، ويعكس بوضوح حجم الرفض الدولي لسياسات الاحتلال وممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت العسيلي في بيان صحفي لها اليوم أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي تكشف عزلة الكيان الصهيوني، وتؤكد أن الأكاذيب والتبريرات لم تعد تجد صدىً على الساحة العالمية، مشددة على أن القضية الفلسطينية ما زالت في قلب الاهتمام الدولي رغم كل محاولات التهميش.

مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وشددت عضو مجلس النواب على أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، سواء من خلال تحركاتها الدبلوماسية في المحافل الدولية أو عبر جهودها المستمرة في وقف التصعيد وفتح قنوات الحوار لتحقيق التهدئة وحماية المدنيين.

وأوضحت العسيلي أن القاهرة تتحرك وفق رؤية ثابتة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

