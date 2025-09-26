جينيفر لورانس : ما يحدث في غزة إبادة جماعية ويحب وقفها فورا

عبّرت النجمة العالمية جينيفر لورانس عن دهشتها وخوفها الشديد مما يجري في غزة، واصفة الأحداث بأنها “إبادة جماعية”.

وفي مؤتمر صحفي على هامش مهرجان سان سيباستيان السينمائي، قالت لورانس للجمهور والصحفيين : "أنا مرعوبة. إنه أمر مخزٍ. ما يجري ليس أقل من إبادة جماعية، وهذا مريع ، أشعر بالقلق على مستقبل أطفال العالم، وهذا الصمت أمام هذه المعاناة لا يمكن قبوله".

كما انتقدت أسلوب الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، الذي قالت إنه يميل إلى الكذب والتضليل، مشيرة إلى أن ذلك يصبح أمرًا طبيعيًا في أعين الأجيال الجديدة ، وأشارت إلى أن المهرجانات الفنية وإن كانت محطات للعرض السينمائي، فإنها أيضًا فضاءات للتواصل والتضامن بين الشعوب عبر الفن والحوار.

يُذكر أن لورانس حضرت المهرجان لتقديم فيلمها الجديد Die, My Love، كما كانت من المقرر أن تحصل على جائزة دونستيا تكريمًا لمسيرتها السينمائي