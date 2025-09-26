نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام منصة الأمم المتحدة، سردًا لما وصفها بـ"انتصارات حققتها إسرائيل" ضد حركة حماس وإيران والحوثيين، مؤكدا عزمه على مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف إسرائيل.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد إكمال المهمة في أسرع وقت ممكن ، وأنها يجب أن تنهي مهمتها ، داعيا حماس إلى إلقاء أسلحتها وإطلاق سراح جميع المحتجزين الآن، موكدا أن تل أبيب لن تستلم حتى تعيد كافة المحتجزين (48 شخصا بينهم 20 على قيد الحياة) إلى ديارهم.

واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايران بأنها تهدد سلام العالم بأسره ، وتهدد استقرار المنطقة ووجود إسرائيل، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تدابيره الشجاعة للتخلص من التهديد الايراني الوجودي لاسرائيل والولايات المتحدة" ، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي.

وقال نتنياهو : "إن الحرب في غزة يمكن أن تتوقف الآن حال وافقت حماس على مطالب اسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيتم نزع السلاح في غزة وإنشاء سلطة مدنية تكون ملتزمة بالسلام مع إسرائيل.

وزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تطبق كل التدابير للحد من الضحايا المدنيين ، مشيرا إلى أن معدل الضحايا بين المقاتلين وغير المقاتلين هو أقل من 1/2 في غزة ، وأنه معدل منخفض للغاية.