مجرم حـ رب.. طاهر النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن وليس الأمم المتحدة
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية
وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي
إجازة الجمعة.. وزير التعليم يشهد توقيع شراكة جديدة مع بافاريا لتطوير المنظومة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة
وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام منصة الأمم المتحدة، سردًا لما وصفها بـ"انتصارات حققتها إسرائيل" ضد حركة حماس وإيران والحوثيين، مؤكدا عزمه على مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف إسرائيل.
وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد إكمال المهمة في أسرع وقت ممكن ، وأنها يجب أن تنهي مهمتها ، داعيا حماس إلى إلقاء أسلحتها وإطلاق سراح جميع المحتجزين الآن، موكدا أن تل أبيب لن تستلم حتى تعيد كافة المحتجزين (48 شخصا بينهم 20 على قيد الحياة) إلى ديارهم.
واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايران بأنها تهدد سلام العالم بأسره ، وتهدد استقرار المنطقة ووجود إسرائيل، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تدابيره الشجاعة للتخلص من التهديد الايراني الوجودي لاسرائيل والولايات المتحدة" ، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي.
وقال نتنياهو : "إن الحرب في غزة يمكن أن تتوقف الآن حال وافقت حماس على مطالب اسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيتم نزع السلاح في غزة وإنشاء سلطة مدنية تكون ملتزمة بالسلام مع إسرائيل.
وزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تطبق كل التدابير للحد من الضحايا المدنيين ، مشيرا إلى أن معدل الضحايا بين المقاتلين وغير المقاتلين هو أقل من 1/2 في غزة ، وأنه معدل منخفض للغاية.

نتنياهو الأمم المتحدة إسرائيل

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ميدو عادل

ميدو عادل: سعيد بتكريم ممدوح في الغردقة وإحنا إخوات وصحاب من زمان

زوج شيماء سيف

زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

بالصور

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

