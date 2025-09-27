قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوى عاملة النواب: دعوة الرئيس السيسي لاستلهام تجارب الشعوب رسالة أمل لبناء مستقبل مصر

فريدة محمد

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دراسة تجارب الدول التي واجهت ظروفاً صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر حتى وصلت إلى التغيير المنشود في حياة شعوبها، مؤكدة أن هذه الدعوة تحمل رسائل عميقة تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مستقبل مصر على أسس من الصمود والوعي والعمل الجماعي.

وقالت “ درويش ” فى بيان أصدرته اليوم إن دعوة الرئيس السيسي تحمل دلالات مهمة فى مقدمتها التأكيد على قيمة الإرادة الشعبية كقوة قادرة على صنع المستحيل مهما كانت التحديات وإبراز دور العمل الجاد والصبر كطريق وحيد لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة والتأكيد على أهمية التعلم من التجارب الدولية الناجحة وتطويعها بما يتناسب مع الواقع المصري وترسيخ مفهوم الأمل والثقة في قدرة المصريين على تجاوز التحديات الراهنة وصنع مستقبل أفضل.

واقترحت النائبة سولاف درويش عدداً من الخطوات العملية لتفعيل هذه الدعوة الرئاسية، ومنها تدشين برامج وطنية للتوعية بتاريخ تجارب الشعوب الناجحة وكيفية تجاوزها للأزمات، وتعزيز دور مؤسسات التعليم والإعلام في غرس ثقافة العمل والانضباط والصبر لدى الشباب ، وإطلاق منصات حوار وطني تجمع الخبراء والمفكرين لتبادل الرؤى حول كيفية الاستفادة من التجارب العالمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال كأدوات رئيسية لتحقيق التغيير والتنمية مثل ما حدث على سبيل المثال فى سنغافورة على سبيل المثال لا الحصر.

وأكدت ضرورة توسيع المشاركة المجتمعية في خطط الدولة التنموية لبناء وعي جماعي مشترك خاصة أن الواقع والتاريخ أكدا أن المصريين قادرون، بروحهم الصلبة وإرادتهم القوية، على كتابة تجربتهم الخاصة التي ستصبح نموذجاً يُحتذى به بين الأمم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بزيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

