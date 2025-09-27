قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
أسرار سورة قل هو الله أحد.. بها كلمة تنقلك من غضب الله لرضاه
3 ظواهر جوية .. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
سي إن إن: ترامب يثير الجدل مجددًا بشأن حق الجنسية الأمريكية بالولادة
10 معلومات عن رئيس كولومبيا بعد إلغاء أمريكا لتأشيرته في نيويورك
21 بندًا .. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة
الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد "الصليب" المجيد
توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية وحوله الأشواك في الخفاء.. والسيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقاتل في العلن بينما تظهر من حوله الأشواك في الخفاء وقد واجه الرئيس حربًا من نوع آخر، حرب الكلمات والشائعات والأكاذيب والحرب الحقيقية لم تكن ضد الإرهاب فقط، بل ضد الوهم والأكاذيب التي تحيط بالوطن.

وزير الكهرباء: مشروع الضبعة إضافة نوعية لقدرات الطاقة
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الأسبوع الذري العالمي في موسكو شهد حدثا تاريخيا يتمثل في نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع محطة الضبعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الشراكة القوية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وتجسد الاهتمام الرئاسي بدعم المشروع الاستراتيجي الذي يضع مصر على خريطة الدول المالكة لأحدث المفاعلات النووية.

وكيل جهاز المخابرات السابق: اتفاق 2017 بين فتح وحماس لم ينجح.. و900 لقاء لم تُنه الانقسام
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاق المصالحة الذي وُقّع في القاهرة في أكتوبر 2017 بين حركتي فتح وحماس، جاء بعد جهود طويلة ومتواصلة؛ لمحاولة تحقيق انفراجة حقيقية في ملف المصالحة الفلسطينية، لا سيما بعد تكرار الحروب الإسرائيلية على غزة.

مصطفى بكري: الرئيس واجه حرب الكلمات والشائعات والأكاذيب
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مصر تنزف أبدًا، مشيرًا إلى أنه تصدى لكل المؤامرات، واجه الأوبئة، وتخطى كل الأزمات، مؤكدًا أن مصر ستظل شامخة رغم كل العواصف.
فتح: انسحاب الوفود من الجمعية العامة رفض عالمي لحرب الإبادة في غزة
قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة «فتح»، إن مشهد انسحاب الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترك المقاعد شاغرة، باستثناء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي وعدد قليل من الدول الصغيرة، يُعد بمثابة استفتاء عالمي جديد ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بقيادة حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

هل للباراسيتامول علاقة بالتوحد؟.. استشاري صحة نفسية تجيب
ما زال اضطراب التوحد يشكّل واحدًا من أكثر الاضطرابات النمائية تعقيدًا وغموضًا، مما يفتح المجال أمام تساؤلات عديدة حول أسبابه، والعوامل التي قد تسهم في ظهوره، خاصة مع تداول بعض المزاعم غير المثبتة علميًا حول أدوية شائعة مثل "الباراسيتامول" وعلاقتها بالتوحد. 

حسام موافي: انتبهوا لهذه العلامات بالجسم لخطورتها
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ظهور بعض الأعراض على الجسم قد يكون مؤشراً لمشاكل في الكبد، مشدداً على ضرورة الانتباه لهذه العلامات.

الرئيس السيسي: صلابة المصريين يجب أن تكون قائمة على فهم ووعي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن صلابة المصريين لا بد أن تكون قائمة على فهم ووعي.

الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، مشدداً على ضرورة مواصلة الاهتمام بهم في مختلف ربوع الوطن، لما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة.

الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان  9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين. 

مصطفى بكري السيسي الضبعة الطاقة المخابرات حسام موافي الرئيس السيسي

