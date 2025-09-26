مصطفى بكري: الرئيس قالها صريحة مصر تقطع من قلبها لأجل أهلها بسيناء

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صان شعبه بإدارة متوازنة والتاريخ والنتيجة كانت واضحة، وتم تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات عدة، وقالها صريحة الرئيس للمصريين: مصر تقطع من قلبها لأجل أهلها في سيناء.

مصر لا تدار بالمسكنات

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن مصر دشنت مشروعات قومية عملاقة تليق بحجم الدولة، في رسالة للعالم «مصر لا تدار بالمسكنات»، وطريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل المرض لقصة نجاح عالمية والألم لأمل.

بناء مؤسسات الدولة

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر استطاعت أن تصمد أمام موجة الإرهاب؛ لإعادة سيناء وبناء مؤسسات الدولة التي كانت قد تحطمت بسبب العنف الذي خلفته الجماعة المحظورة.