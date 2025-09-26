بكري: مصر استطاعت أن تصمد أمام موجة الإرهاب لإعادة سيناء وبناء مؤسسات الدولة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر استطاعت أن تصمد أمام موجة الإرهاب؛ لإعادة سيناء وبناء مؤسسات الدولة التي كانت قد تحطمت بسبب العنف الذي خلفته الجماعة المحظورة.

مشروعات قومية عملاقة

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن مصر دشنت مشروعات قومية عملاقة تليق بحجم الدولة، في رسالة للعالم «مصر لا تدار بالمسكنات»، وطريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل المرض لقصة نجاح عالمية والألم لأمل.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة كادت أن تدخل حربا أهلية في فترة من الظلام، وعهد من الخراب والدمار والخسارة.

وأضاف أن الهدف كان تفكيك الدولة المصرية من خلال الإرهاب والشائعات؛ حتى جاء الرئيس السيسي بإرادة القائد الذي اختار أن يكون بقاء مصر خيارا أولا على بقائه شخصيا.