مصطفى بكري: التاريخ سجل للرئيس السيسي إنجازا غير مسبوق بقطاع الصحة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التاريخ لا يسجل إنجازات سياسية فقط؛ بل سجل للرئيس السيسي إنجازا غير مسبوق في قطاع الصحة، وتحدى جائحة كورونا وحافظ على الوطن من الانهيار الصحي.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هناك العديد من الأزمات المتوالية التي مرت بها الدولة المصرية، لكن الإدارة لم تخاطب الأزمات بخطب شعبوية، بل بخطط عملية على أرض الواقع.

وقال بكري إنه دائما ما يتوقف في محطات هامة في تاريخ مصر المعاصر، لافتا إلى أن الإرهاب يحاصر مصر.

مصر لن تسقط أبدا

وأضاف أن الرئيس السيسي يتحرك بإيمان راسخ، يدل على أن مصر لن تسقط أبدا، وأن مشروع الإرهاب كان يهدف إلى إغراق البلاد.