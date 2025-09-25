مصطفى بكري عن الذكرى الرابعة لرحيل المشير طنطاوي: حمل على كتفيه مسئولية الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حلت قبل أيام قليلة الذكرى الرابعة لرحيل المشير محمد حسين طنطاوي، والذي كان واحدا من أبناء مصر المخلصين، فهو كان القائد العسكري الذي حمل على كتفيه مسئولية الوطن في أصعب اللحظات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشير محمد حسين طنطاوي، عاش حياة حافلة في كل ميادين القتال، مؤكدا أنه ظل حاضرا في ذاكرة المصريين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المشير محمد حسين طنطاوي، قاد الوطن في مرحلة صعبة وهو الرجل الذي تصدى لمسئولية قيادة الدولة في وقت واجهت فيه مصر عاصفة قوية، والمشير طنطاوي كان يؤمن بأن الوطن فوق الجميع.

