بكري: مصر لن تتخلى عن واجبها القومي والإنساني في احتضان المتأثرين من ويلات الحروب



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إستجابة القيادة السياسية الإنسانية للطفل الفلسطيني الذي يحمل أخاه تدل على الموقف المصري والذي لن تتخلى عن واجبها القومي والإنساني عن احتضان المتأثرين من ويلات الحروب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الوطني تحرك على الفور لانقاذ الطفلين، وتحركت اجهزة المخابرات المصرية والصليب الأحمر المصري ليأتوا بالطفلين ويقدموا للفلسطينيين المثل والقدوة بأن مصر هي الحضن الذي مازل يفتح ذراعية للاشقاء.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مئات الألاف من الفلسطينين يعانون الأن ولكن لجنة الإغاثة المصرية لا تتوقف عن العمل وتم دخول ألاف الأطنان من المواد الغذائية لفلسطين.

وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة السياسية أعطت توجيهاتها بتقديم كل ما يمكن من المساعدات حتى أن مصر قدمت أكثر من 70% من اجمالي المساعدات المقدم لغزة.