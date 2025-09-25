مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل وإنفعال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مندوب إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب في حق أهالي غزة، وذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب أبو العينين تحدث عن ما يحدث في قطاع غزة وكشف جرائم الإحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن النائب محمد أبو العينين، قالها بشكل واضح للمندوب الإسرائيلي “عن أي سلام تتحدثون ودماء الأطفال تملأ شوارع غزة وأي شرعية تتحدثون عنتها وأنتم تحاصرون شعبا أعزل، فكلماته كانت كالرصاص في وجه المندوب الاسرائيلي الذي ظل يردد الأكادذيب”.

وأشار مصطفى بكري إلى أن النائب محمد أبو العينين ذكر الجميع بقضيه الفلسطينية وذكر بمواقف الرئيس السيسي الذي طالب بالعدل في حق الفلسطينن في دولة مستقلة ووقف الجرائم التي ترتكبها اسرائيل وأكد أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها.

وأستكمل مصطفى بكري، حديثه قائلا "أن ما قاله النائب محمد أبو العينين ليس بجديدا فصوته كان عاليا وقويا وكلماته لاقت ردود أفعال ايجابية على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل وسائل الاعلام المختلفة.

